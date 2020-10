Introduzione

La listeria è un batterio appartenente alla categoria dei bacilli; è aerobico facoltativo (sopravvive sia in presenza che in assenza di ossigeno), non sporigeno (non produce spore), sensibile al pH acido e classificato tra i Gram-positivi (Gram +), pertanto risulta in grado di produrre endotossine lipidiche resistenti alle alte temperature.

La listeria è uno degli agenti patogeni ad eziologia alimentare più rilevanti; è caratterizzata da una natura fortemente adattabile, al punto che, da un ceppo batteriologico coinvolto esclusivamente nelle malattie dell'animale, recentemente si è trasformata in un efficace batterio tossinfettivo anche per l'essere umano.

Si conoscono 6 tipi di listeria: listeria monocytogenes , listeria innocua, listeria seeligeri, listeria welshimeri, listeria ivanovii e listeria grayi.

La listeria monocytogenes è in grado di provocare una tossinfezione alimentare detta listeriosi ; dagli anni 50' sono documentati numerosi casi di epidemie e casi sospetti verosimilmente causati da questa listeria.

Gli alimenti responsabili della proliferazione batterica sembrano essere molti, a partire dal latte crudo e dalle carni fresche, fino alle carni cotte (per contaminazione crociata) ed agli ortaggi conservati; predilige i cibi-lattiero caseari.

Il batterio Listeria monocytogenes visto al microscopio elettronico. Questo microrganismo è l'agente infettivo responsabile della listeriosi, una malattia di origine alimentare che negli Stati Uniti colpisce ogni anno 2.500 persone in forma clinicamente evidente; di queste 500 muoiono