Liposuzione economica: rischi, quando costa e alternative

Ovviamente, nella continua ricerca del prezzo più conveniente, molti utenti scelgono professionisti all'estero, in Paesi dove il costo della vita è decisamente meno elevato e, con essi, anche i servizi. Non c'è bisogno di dire che, alcune volte, al risparmio corrisponde una minor qualità del servizio.

Viene usata principalmente in ambito di chirurgia estetica . Generalmente ha costi elevati e, ovviamente, non è esente da rischi .

Inoltre, esiste un limite di sicurezza piuttosto esiguo (non più di 4-5 litri) nella quantità di grasso aspirabile in una singola seduta di liposuzione, economica o costosa che sia.

D'altro canto, in assenza di un adeguato controllo dell'intake energetico , il soggetto riprenderebbe comunque ad ingrassare. Contrariamente a quanto molti pensano, ciò può avvenire anche nella zona operata, poiché oggi sappiamo che le cellule adipose possono replicarsi non solo in età evolutiva , ma anche in epoca adulta.

In caso di obesità grave, infatti, si preferiscono tecniche di chirurgia bariatrica come il bypass gastrico , che offrono maggiori garanzie a lungo termine.

La liposuzione non è propriamente un intervento terapeutico per incrementare la sopravvivenza della persona obesa, piuttosto rappresenta una "tecnica di rimodellamento corporeo".

Per altri - che se la possono permettere - la liposuzione costituisce una semplice "scorciatoia". Nessuno, previa dieta equilibrata e allenamento , ha reali difficoltà a perdere i " chili di grasso in eccesso " - quando sono molto abbondanti. Diverso è per le necessità di "rifinitura estetica", che possono vedere alcuni distretti veramente difficili da rimodellare. Occorre, in tal caso, molta pazienza e dedizione - oppure una buona dose di ragionevolezza e auto-accettazione.

Il costo medio per una liposuzione varia indicativamente dai 1.000 ai 7.000 euro in base all'estensione della zona da trattare, alla tecnica di liposuzione adottata, all'onorario del chirurgo (generalmente proporzionale al suo livello di esperienza e reputazione) ed al grado di assistenza offerto dalla clinica.

Liposuzione: esiste un modo per spendere meno?

Anche in virtù della "crisi" economica che attanaglia il Paese, potersi permettere un intervento chirurgico di liposuzione non è da tutti; d'altro canto, così come in molti altri settori medici (vedi odontoiatria), è oggi possibile rivolgersi a professionisti esteri teoricamente qualificati ma meno onerosi; similmente, esistono professionisti italiani che esercitano in paesi dove la pressione fiscale è lontana dai livelli di confisca attuati nel bel paese. In sostanza, esistono soluzioni teoricamente sicure per accedere ad una vera e propria liposuzione economica.

Purtroppo, quello che ancora la gente non comprende (o ignora), è che la liposuzione è un vero e proprio intervento chirurgico. Ed in quanto tale presenta rischi e complicanze post-operatorie; a mio avviso, risparmiare su un intervento simile non è sempre una scelta intelligente perché potrebbe aumentare significativamente il rischio di incorrere in situazioni anche molto spiacevoli.

E' inoltre doveroso specificare che le tecniche di liposuzione non sono tutte uguali ed il rischio di complicanze ed il decorso post operatorio dipendono soprattutto dalla tecnica di intervento; ad oggi, la più consigliata è la liposuzione in anestesia locale diluita (detta anestesia tumescente) che permette al paziente di evitare l'anestesia totale e di sottoporsi all'intervento con tempistiche ambulatoriali; in tal modo è possibile scongiurare tutte le potenziali complicanze legate all'anestesia generale.