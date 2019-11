Lino: Semi e Olio per la Salute

Il sostantivo "usitatissimum", usato per la nomenclatura binomiale della pianta (nota appunto col nome scientifico Linum usitatissimum), ne sottolinea le numerose applicazioni, che spaziano dall'impiego alimentare dei semi a quello ornamentale dell'arbusto vivo, dall'impiego come ingrediente per prodotti di finitura del legno al diluente per vernici, dall'inchiostro per stampa fino al tessile delle fibre.

L'unica porzione edule della pianta di lino è costituita dai semi e dal relativo olio. Ovviamente, trattandosi di alimenti nutraceutici , l'olio e i semi di lino risultano benefici soprattutto in caso di carenze nutritive. Sia chiaro, NON stiamo parlando di prodotti miracolosi, bensì di alimenti "potenzialmente" benefici, poiché capaci di colmare alcune delle carenze nutrizionali più diffuse in occidente; tra queste ricordiamo i deficit di acidi grassi essenziali polinsaturi del gruppo omega 3 , di antiossidanti e di fibra alimentare.

In ambito alimentare, la pianta di lino è notoriamente coltivata come substrato di estrazione di un olio particolarmente nutriente , in quanto ricco di acidi grassi essenziali.

I semi di lino sono fondamentalmente di due tipi o varietà: color marrone e color giallo dorato. La differenza cromatica non sembra incidere sul contenuto chimico dell'alimento, ragion per cui all'analisi chimica mostrano entrambi la stessa percentuale di acidi grassi polinsaturi essenziali omega 3.

Cento grammi di semi di lino forniscono circa 550kcal, rispettivamente fornite dai 40g di lipidi (fondamentalmente acidi grassi del tipo omega 3), dai 20g di proteine a medio valore biologico e dai 30 grammi di carboidrati. Le fibre, componenti nutrizionali utilissime, non modificano l'apporto energetico ma incidono positivamente sull'impatto metabolico dell'alimento, in quanto modulano l'assorbimento intestinale del pasto; sono parecchio abbondanti e raggiungono addirittura il 28% in peso .

Cucina

Aspetti merceologici e culinari

I semi di lino possono essere consumati freschi, tostati, essiccati, sotto forma di farina o germogliati. Ovviamente, quelli freschi hanno una conservabilità più ridotta e un maggior contenuto nutrizionale; quelli tostati si mantengono di più, nonostante subiscano un danneggiamento termico imputabile al calore che, d'altro canto, riduce la concentrazione interna d'acqua; quelli essiccati, sembrano un buon compromesso, anche se l'ossidazione degli omega 3 rimane comunque un aspetto difficile da contrastare.

La farina di semi di lino freschi è da considerare un prodotto "a consumo immediato", poiché il potenziale irrancidimento degli acidi grassi ne rende difficile la conservazione. L'eventuale mantenimento è quindi da effettuarsi sotto vuoto o in contenitori ermetici oscurati; in tal modo, a temperatura ambiente, può mantenersi fino a 9 mesi. Non è da escludere anche la refrigerazione, che permette di ottenere un ulteriore prolungamento di 11 mesi. Nel caso in cui la farina di lino fresco venga conservata a temperatura ambiente e a contatto con l'aria, la sua integrità viene mantenuta solo per 7 giorni.

I semi di lino germogliati sono invece un alimento piuttosto curioso. Rispetto alle forme già descritte, sono senz'altro meno diffusi; tuttavia, la germinazione unisce i benefici del contenuto di omega 3 all'implemento nutrizionale enzimatico del seme vivo (soprattutto di vitamine); rispetto a quelli normali, i semi di lino germogliati si caratterizzano per un sapore leggermente piccante.

Rimandando tutte le informazioni chimiche, nutrizionali, culinarie e merceologiche dell'olio di lino all'articolo dedicato che potete trovare qui, continuiamo ad occuparci dei semi e della farina. Quelli germogliati si consumano soventemente nelle insalate, in maniera simile ai germogli di soia e di alfa-alfa ecc. Anche i semi di lino essiccati o freschi sono utilizzati in diverse ricette salate (soprattutto nell'alimentazione vegana); inoltre, spesso vengono utilizzati nelle ricette dolci, ad esempio nei mix fatti in casa di cereali e frutta secca per la prima colazione o nelle torte. La farina che se ne ricava, invece, sia fresca che da semi tostati o essiccati, si presta alla panificazione. Ovviamente, non contenendo glutine, la sua frazione nell'impasto base è limitata ad una piccola percentuale; d'altro canto, questa sembra sufficiente ad arricchire il profilo nutrizionale dell'alimento. In alternativa, i semi di lino possono essere usati direttamente per la copertura del pane.

Tra le varie informazioni utili sul consumo di semi di lino, dal punto di vista alimentare, va ricordato che si tratta di prodotti non del tutto digeribili; ciò è vero soprattutto in presenza di una masticazione scorretta, ipoteticamente dovuta a difetti anatomici (dentatura incompleta) o frugalità del pasto. Anche per questo motivo, molti consumatori abituali preferiscono assumerne l'olio di estrazione piuttosto che i semi interi. Infatti, negli ultimi anni si sono registrati vari casi di "ostruzione" intestinale da semi di lino, poiché assunti senza la giusta quantità d'acqua; ciò è dovuto al fatto che la struttura botanica del seme è sostenuta da "un'impalcatura" fibrosa praticamente insolubile, all'interno della quale alloggia una notevole (e prevalente) componente lipidica idrofoba. Tale caratteristica rende poco efficace l'impasto del bolo alimentare con la saliva e la successiva emulsione ad opera degli altri succhi digestivi. In definitiva, mangiando i semi di lino, è bene ricordare di consumare abbondanti porzioni di alimenti liquidi come: acqua, tè, tisane, centrifugati, spremute o latte.

Nota: ricordiamo che i semi di lino non sono adatti all'alimentazione di chi soffre di diverticolosi poiché aumentano il rischio di diverticolite.

Un altro metodo di consumo dei semi di lino consiste nell'aggiunta di farina di semi tostati come condimento; si tratta di un antico sistema indiano, utilizzato in occidente soprattutto nell'alimentazione vegana e naturista; in oriente è invece utilizzato fin dai tempi più remoti, soprattutto in associazione a riso bollito ed acqua salata.