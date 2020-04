La consistenza del biscotto pronto (freddo) è croccante e friabile; il sapore e l'aroma sono di burro e vaniglia molto intensi. Di lingue di gatto ne esistono vari tipi e possono avere caratteristiche piuttosto differenti. Per quel che concerne l'aspetto nutrizionale, le lingue di gatto sono da considerare veri e propri dolci . La loro finalità gastronomica è soprattutto di accompagnamento per altri dessert ( gelati , macedonie ecc), nei quali svolgono un ruolo decorativo; per questa ragione, la porzione media è parecchio ridotta (1-2 pezzi cadauno). Ciò non esclude che possano essere consumati anche da soli o in accompagnamento al latte mattutino, al tè pomeridiano ecc.

Le lingue di gatto sono preparazioni di pasticceria secca. Si tratta, nello specifico, di biscotti conosciuti e diffusi in molte nazioni europee. Hanno una forma piatta e ovale, più o meno regolare a seconda dello strumento impiegato per stendere l'impasto sulla leccarda. Il colore è nocciola sui bordi e giallo al centro. Assomigliano vagamente a delle cialde .

Ricetta Tradizionale Italiana

La ricetta tradizionale italiana è piuttosto semplice:

Ingredienti:

Burro a temperatura ambiente 100g.



Frina di frumento tipo 00 100g.



Albumi d'uovo circa 100g (n° 3).



Zucchero granulare bianco 100g



Vanillina 1 bustina.

Procedimento (semplificato):

Prima con un cucchiaione, e poi con lo sbattitore automatico, unire uniformemente il burro ammorbidito, 1 albume, lo zucchero e la vanillina.



Unire la farina setacciata.



Montare a neve i 2 albumi rimanenti con lo sbattitore automatico (ricordandosi di pulire accuratamente e di asciugare le fruste prima di iniziare).



Incorporare gli albumi dentro il primo impasto senza smontarli (girando dal basso verso l'alto).



Rivestire di carta forno una leccarda; eventualmente imburrarla.



Con un cucchiaio, una siringa da pasticceria o una sac à poche (bocchetta liscia) versare delle strisce di impasto.



Nel frattempo, preriscaldare il forno a 200°C in modalità “statico”.



Infornare e cuocere fino a quando i bordi diventano color nocciola.

ATTENZIONE! La caratteristica delle lingue di gatto è la consistenza finale. Appena sfornate sono morbide, soprattutto al centro. Lasciate a raffreddare sulla placca tendono ad asciugarsi diventando croccanti.

Variante della Forma

E' possibile staccare le lingue di gatto ancora morbide dalla carta da forno e adagiarle in posizioni differenti (come su un mattarello) per ottenere dei biscotti di forma alternativa (ad esempio a U). In tal caso è fondamentale imburrare la carta da forno, cuocere meno i biscotti e maneggiarli con l'aiuto di una spatola lunga da pasticceria (possibilmente in acciaio).

Variante degli Ingredienti

Come avviene per tutte le altre ricette, anche le lingue di gatto possono venire personalizzate.

Senza perdere di vista l'obbiettivo di un biscotto semplice e decorativo (non deve togliere importanza al dessert principale), di seguito citeremo alcune varianti molto diffuse:

Lingue di gatto ricoperte di cioccolato fondente, al latte o bianco.

Lingue di gatto al cacao (aggiunta di cacao quanto basta per colorare l'impasto).

Lingue di gatto al limone o all'arancio (scorza grattugiata o olio essenziale).

Lingue di gatto colorate (blu, rosse, gialle; con coloranti alimentari).

Variante Dietetica

Possono essere ricavate rispettando vari criteri dietetici:

Altro

Una variante parecchio diffusa consiste nelle lingue di gatto arrotolate (appena sfornate) e, una volta fredde, rivestite di cioccolato o glassa, o farcite con crema al burro, marmellata di prugne ecc.