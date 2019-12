Limoni: Nutrizione e Cucina

Generalità Col termine "limone" si può indicare sia la pianta che il frutto da essa prodotto. Shutterstock Il limone è uno dei pochi agrumi a venire utilizzato (succo, polpa e buccia) quasi esclusivamente come ingrediente, per aromatizzare o condire, e raramente senza l'aggiunta di zucchero. Ha proprietà nutrizionali interessanti, soprattutto per quanto riguarda il contenuto vitaminico e minerale; l'apporto calorico invece, è pressochè irrisorio, in virtù della modestissima concentrazione di fruttosio. Il caratteristico gusto acidulo del limone è imputabile alla massiccia presenza di acidi, soprattutto quello citrico.

Fitoterapia L'aroma inebriante dei limoni nasconde proprietà chimiche non indifferenti. Il profumo dei limoni è dovuto alla presenza di oli essenziali, in particolare di limonene, e pare che proprio questa molecola possieda buone caratteristiche anti-tumorali (gli approfondimenti sono tutt'ora in corso d'opera). A supportare l'azione benefica del limonene contribuiscono anche i citroflavonoidi (esperidina, diosmina e rutina) quali potenti antiossidanti, ipocolesterolemizzanti, capillaroprotettrici ed antineoplastici. Sempre in campo erboristico, la buccia dei limoni è utilizzata per favorire la digestione; assumendone un decotto (detto volgarmente "canarino") senza zucchero o altri edulcoranti, è possibile giovare dell'incremento secretivo a carico delle ghiandole esocrine annesse al tubo digestivo. È infatti percettibile un incremento della salivazione mentre, ancor più importante ma silente, è il miglioramento del rilascio di altri enzimi nelle fasi successive del processo. I limoni sono anche fortemente dissetanti, sia per il contenuto in acqua, sia per la concentrazione in sali minerali ed acido citrico.

Botanica Pianta di limoni Il limone è un albero di agrumi inquadrato nella famiglia delle Rutaceae, Genere Citrus, Specie X limon (nomenclatura binomiale Citrus X limon); con "X" si evidenzia l'intervento di ibridazione. Il limone non è quindi una Specie "ancestrale" e la relativa provenienza si riconduce verosimilmente ad un incrocio tra il pomelo ed il cedro. Oggi, grazie alla capacità di preservare e ripetere perpetuamente tutte le sue caratteristiche morfologiche, il limone è univocamente considerato una Specie a sé stante. Il limone è una pianta di media grandezza che può superare i 5m di altezza; produce germogli molto chiari che, sviluppandosi, danno origine a foglie verde scuro. I fiori sono bianchi ed evolvono in frutti sferici di color giallo. Il limone può avere una o due fioriture (dalle quali dipendono sia la produttività che la longevità della pianta, che risultano inversamente proporzionali). La prima è primaverile e consente di raccogliere i frutti per tutto l'inverno e la primavera (da novembre a maggio); la seconda è tra agosto e settembre e permette di ottenere i limoni da maggio in avanti. Frutto limone I limoni sono frutti di tipo esperidio (per approfondire consulta l'articolo: Frutta - Cenni di Botanica, Classificazione e Tipi di Frutta). Il colore è giallo acceso, la forma più o meno globosa e talvolta allungata, con una lieve protuberanza in corrispondenza del picciolo. LimoneI limoni hanno le caratteristiche dei frutti semplici (sono quindi dei veri frutti), carnosi e di tipo esperidio. In parole povere, i limoni derivano da un solo fiore e la loro polpa (senza "torsolo") contiene essa stessa i semi. Strutturalmente, i limoni sono organizzati in maniera molto simile ad una bacca, quindi: possiedono un epicarpo sottile, rugoso o liscio (sempre pigmentato di giallo) e ricco di oli essenziali; presentano un mesocarpo bianco, spugnoso ed asciutto (anche detto albedo, caratterizzato da un gusto amaro ma con un ottimo contenuto di fibre solubili), ed un endocarpo suddiviso in spicchi pieni di succo e di semi.