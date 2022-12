Leerdammer: cos'è e proprietà nutrizionali

Leerdammer venne lanciato per la prima volta in Italia nel 1978 ed ebbe un grande successo.

Appartiene al genere di formaggi detto Maasdam e possiede una consistenza semidura, elastica ed un colore chiaro. E' molto simile all' emmental , dal quale si differenzia per il gusto più dolce, l'aroma ricorda quello di nocciola . Alla vista Leerdammer presenta dei fori caratteristici di dimensione variabili.

Proprietà nutrizionali del leerdammer

Leerdammer è un derivato del latte la cui energia viene fornita dai lipidi e dalle proteine, mentre i glucidi sono assenti.

I peptidi contenuti nel Leerdammer sono ad alto valore biologico e gli acidi grassi principalmente di tipo saturo.

Per quel che concerne i sali minerali, Leerdammer come tutti i formaggi contiene calcio, fosforo e sodio. In merito alle vitamine, invece, è ragionevole pensare che si distinguano soprattutto i livelli di riboflavina (vit. B2), cobalamina (vit. B12, grazie alla fermentazione propionica dei batteri) e retinolo equivalenti (provit. A).

Leerdammer è un alimento naturalmente senza lattosio grazie al metodo di produzione (contenuto inferiore a 0,1 g/100 g). Contiene galattosio in quantità inferiore a 0,01 g/100 g.

Non contiene glutine e può essere inserito nella dieta contro la celiachia.

In quanto derivato del latte, è un alimento inadatto all'alimentazione vegana; si presta alla dieta latto ovo vegetariana.

L'elevata densità calorica ed un altrettanto importante frazione lipidica (circa il 45% sulla materia secca) fanno di Leerdammer un alimento sconsigliabile in caso di sovrappeso. Infatti, la maggior parte dei formaggi (soprattutto quelli stagionati) raramente consentirebbe di rispettare il limite calorico e lipidico di una dieta dimagrante.

Leerdammer è ad alto contenuto di calcio e può contribuire a raggiungere i livelli raccomandati più significativi, ovvero quelli per i soggetti in fase di accrescimento, le donne in menopausa, le gestanti e per le nutrici.

D'altro canto, la presunta concentrazione di sodio ne dovrebbe precludere l'impiego nella dieta contro l'ipertensione arteriosa, malattia verso la quale esercita un effetto negativo. La porzione media di Leerdammer, in assenza di patologie o sovrappeso, dovrebbe essere di circa 80 g (285 kcal e 22,4 g di lipidi).