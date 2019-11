Lenticchie rosse: proprietà nutrizionali e come utilizzarle in cucina

Le lenticchie rosse sono facilmente reperibili sul mercato in forma disidratata. A vantaggio degli altri legumi secchi però, queste non richiedono ammollo e possono essere cucinate direttamente, anche se sempre con abbondante acqua. Tra le ricette più note a base di lenticchie rosse troviamo: zuppe, minestroni e passati o creme, primi piatti asciutti a base di pasta di semola /all' uovo condita con lenticchie o – grazie alle recenti proposte commerciali – a base di pasta di lenticchie, polpette vegetariane e varie formule etniche – soprattutto indiane. Nelle cucine del subcontinente indiano, dove le lenticchie sono un alimento basilare, quelle rosse vengono stufate fino ad ottenere un composto denso da accompagnare a riso o rotis.

Per lenticchie rosse si intendono i semi eduli prodotti della pianta L. culinaris (oppure, L. esculenta). Non fanno parte di una tipologia botanica a sé stante e devono il loro colore rossastro alla privazione della buccia esterna dei semi – poiché la polpa ha naturalmente questo aspetto.

Le lenticchie rosse non contengono colesterolo , bensì fitosteroli , sostanze dall'azione ipocolesterolemizzante . Apprezzabile il contenuto di lecitine e antiossidanti polifenolici . Sono anche prive di lattosio , glutine e istamina . È invece abbondante la fenilalanina , mentre le purine figurano in media entità.

Costituiscono un'abbondante fonte nutrizionale di amido e proteine a medio valore biologico (VB), che forniscono la quasi totalità delle calorie in esse racchiuse. I grassi sono marginali, ma insaturi e quindi benefici per l'organismo.

Si prestano alla dieta per il celiaco , per l' intolleranza al lattosio e all'istamina, ma si consiglia cautela nella terapia contro l'iperuricemia e la gotta , e per la fenilchetonuria .

Le fibre, soprattutto quelle solubili, sono prebiotici naturali e modulatori dell'assorbimento; in sinergia alle lecitine, ai fitosteroli e ai polifenoli antiossidanti , ostacolano l' assorbimento dei grassi , colesterolo compreso, funzione utilissima nella terapia contro l' ipercolesterolemia . L'assunzione di lenticchie è consigliata in caso di stipsi o stitichezza . Determinano inoltre una produzione di gas intestinali inferiore a quella scatenata dalla presenza di fibre insolubili.

Prima tra tutti, possiamo citare senza dubbio la funzione energetica dell'amido in esse contenuto. Le lenticchie si prestano a sostenere una vita attiva, ma non sono tanto caloriche quanto i cereali e i derivati raffinati (grazie al carico glicemico moderato); per questo hanno anche un'applicazione nella terapia nutrizionale dimagrante. Ricordiamo che le calorie fornite dalle lenticchie rosse secche, nel pratico, scendono circa il 25%; questo perché con la cottura i semi assorbono acqua fino a 3 volte il loro peso. Inoltre, a chi tiene in considerazione questo parametro, ricordiamo che tali legumi hanno anche un basso indice glicemico , moderato dalla presenza di fibre e proteine, e insulinico . Tutto ciò ne fa un prodotto ideale nella terapia alimentare contro l' iperglicemia o il diabete mellito tipo 2 , e contro l' ipertrigliceridemia .

Cucina

Caratteristiche organolettiche delle lenticchie rosse

Il sapore delle lenticchie è caratteristico, gradevolmente "terroso", con un leggero gusto dolciastro e la tendenza ad allappare leggermente.

Sul mercato possono essere trovate principalmente essiccate o cotte e in barattolo o brik – sotto salamoia. A differenza della maggior parte dei legumi, anche se essiccate, le lenticchie non richiedono ammollo preliminare.

Modalità per cucinare le lenticchie

Vengono consumate in molti modi: germogliate e mangiate crude, lessate, stufate, saltate in padella, fritte e cotte al forno. Dalla macinatura dei semi secchi e decorticati si ottiene la farina di lenticchie, usata per molti scopi differenti, come il recentissimo impiego nella produzione di pasta alimentare.

La pasta di lenticchie rosse ha il vantaggio di preservare lo scopo di quella di frumento, offrendo diversi vantaggi nutrizionali. Viene considerata alla stregua di un alimento dietetico e, alternandola o associandola ad ingredienti contenenti cereali e altre granaglie, costituisce un elemento immancabile nel regime nutrizionale del vegano, che solitamente fatica a raggiungere l'apporto proteico necessario.

Il metodo di preparazione più comune delle lenticchie è in tegame, sia per lessatura che per stufatura. I semi interi con buccia richiedono solitamente un tempo di cottura massimo di 40'. Le varietà più piccole, decorticate e spezzate, come appunto la lenticchia rossa, sono pronte in soli 10' – dopo i quali tendono a scomporsi in una densa purea.

Sono di largo consumo nel confezionamento di primi piatti al cucchiaio, come passati e vellutate, minestroni e zuppe. Quelle rosse però, si prestano maggiormente a ricette veloci, oppure vanno aggiunte a non oltre 15' dal termine della cottura.

Frequente è anche l'uso a freddo dei semi lessati per le insalate estive, anche se generalmente a questo scopo vengono destinate le lenticchie in barattolo con buccia.

Con le lenticchie rosse cotte è anche possibile produrre piccole polpette da gratinare in forno o da friggere.

La farina di lenticchie può essere impiegata nel taglio (non oltre il 10%) di quella a base di frumento per la panificazione lievitata, incrementandone il valore nutritivo e il gusto. Da sola invece, può essere usata per confezionare un pane piatto da cucinare in padella.