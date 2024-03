Lenticchie rosse: il legume perfetto per gli sportivi

Introduzione Soddisfare il fabbisogno proteico prediligendo i legumi, che vantano una miniera di sali minerai e sostanze nutritive benefiche per la salute, rispetto alla carne, è una alternativa ideale soprattutto per chi pratica attività sportive. Le lenticchie rosse, ad esempio, sono fra i legumi più completi sotto il profilo nutrizionale.

Lenticchie comuni vs lenticchie rosse: differenze Tempi di cottura ridotti

sapore più delicato

consistenza più morbida

stesso quantitativo di proteine

meno carboidrati

più digeribili Per comuni, intendiamo le varietà di lenticchie verdi o marroni, dalle dimensioni più grandi e più tondeggiante rispetto a quelle rosse. La forma non è l'unica differenza: le lenticchie rosse, infatti, cuociono in meno tempo, e hanno sapore più dolce e delicato. Le due varietà differiscono anche per consistenza: le lenticchie rosse sono molto tenere e morbide, rispetto alle lenticchie verdi o marroni che tendono ad essere più dure. Sotto l'aspetto nutrizionale, entrambe sono altamente proteiche, ma le lenticchie rosse contengono meno carboidrati e sono più digeribili.

Benefici consumo lenticchie rosse Contrasto del colesterolo Ldl

sostengono la salute del cuore (elevato quantitativo di fibre)

aiutano stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, evitando picchi glicemici

favoriscono il senso di sazietà (fibre e proteine)

funzione cognitiva e concentrazione (vitamine B6 e B9)

ossigenazione dei tessuti

proteggono dai danni dei radicali liberi, abbassando i rischi di malattie croniche (elevato contenuto di antiossidanti)

Lenticchie rosse: alimento benefico per gli sportivi Le lenticchie rosse sono un alimento che dovrebbe essere annoverato nel regime alimentare degli sportivi. In primis, le proteine vegetali risultano fondamentali per la riparazione e lo sviluppo muscolare. Sono adatte, quindi, da consumare in zuppe, insalate, come hummus o polpette e burger, dopo l'allenamento perché favoriscono il recupero. Il considerevole quantitativo di ferro, inoltre, aiutano a mantenere alti i livelli di energia, utili durante le sessioni sportive. Le lenticchie rosse sono da ritenere, in generale, una alternativa proteica alla carne e al pesce.