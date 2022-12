Le uova pastorizzate si possono mangiare crude?

Le uova sono considerate una componente basilare della maggior parte dei regimi alimentari di tutto il mondo, compresa la Dieta Mediterranea, perché grandi fonti di nutrienti come proteine e vitamine del gruppo B. A decretarne il successo anche l'estrema versatilità che consente di cucinarle in molti modi diversi. Se con la cottura la sicurezza è assicurata, lo stesso non si può dire se le si consuma crude, sia da sole sia parte di ricette che prevedano di usarle in questo modo. Nelle uova crude, infatti, è spesso presente la salmonella, che insieme ad altri tipo di batteri può dar vita a un'intossicazione alimentare. Un modo per evitare di andare incontro a questo problema è di optare per le uova pastorizzate.

Cosa sono le uova pastorizzate Quelle pastorizzate non sono uova cotte ma ancora crude, più sicure di quelle fresche perché sottoposte a un processo che consente di sterilizzarle e stroncare qualsiasi potenziale crescita di microbi. La pastorizzazione prevede di riscaldarle a una certa temperatura per un determinato periodo di tempo. Nonostante il calore non si cuociono e il loro aspetto non cambia perché si tratta di una tecnica pensata solo per ridurre il rischio di sviluppare intossicazioni alimentari. Anche i valori nutrizionale rimangono intatti. Ad essere distrutti sono solo batteri come la salmonella, molto spesso presente nelle uova crude. Si può dire quindi che la pastorizzazione sia un processo estremamente importante e proprio per questo fa parte della maggior parte delle lavorazioni industriali che prevedono l'utilizzo di uova.

Quanto sono sicure le uova pastorizzate Molte delle più popolari ricette a base di uova prevedono la cotture ma altrettante hanno tra gli ingredienti le uova crude. Forse la più celebre è la maionese, ma non si devono dimenticare diversi dolci come lo zabaione, le meringhe, il tiramisù e tanti altri. Usando le uova fresche è impossibile essere certi al 100% della non presenza al loro interno della salmonella e per questo è consigliabile sostituirle con le uova pastorizzate, che possono dirsi sempre sicure, a patto che siano conservate ad una temperatura pari o inferiore a 4°, in modo che anche tutti i microbi presenti nelle uova crude prima della pastorizzazione siano eliminati. Le uova pastorizzate possono essere usate per preparare ricette che normalmente prevedono tra gli ingredienti uova crude o parte di esse, perché come detto il processo di pastorizzazione non ne altera forma e consistenza.

Quando evitare di mangiare uova crude pastorizzate Se le uova crude pastorizzate sono maneggiate e conservate correttamente, nessuno, a parte le persone con allergie alle uova, deve evitare di mangiarle. Al contrario, possono essere consumate anche da chi, più di altri, dovrebbe stare alla larga da quelle crude come donne incinte, bambini e anziani. Attenzione, invece, a uova pastorizzate che sono state lasciate troppo a lungo fuori dal frigo e a temperatura ambiente perché in questo caso il rischio di una crescita rapida di batteri è molto alta. Infine, quando si maneggiano uova crude o pastorizzate è bene assicurarsi di mantenere il luogo di lavoro e le proprie mani il più pulite possibile.