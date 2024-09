Quali sono i migliori latti vegetali? I più proteici?

I latti vegetali sono alimenti concorrenziali del latte animale - quello di mucca è l'unico che, secondo la legge, può essere definito "latte" senza ulteriori specifiche. Si tratta di prodotti totalmente differenti rispetto al frutto emuntorio della mammella, sia per caratteristiche organolettiche che nutrizionali. Tuttavia, i latti vegetali trovano un consumo abbastanza diffuso tra coloro che, per motivi fisici (intolleranze o allergie) o filosofici (ad esempio veganismo), non consumano il latte animale. Shutterstock

Sono la migliore alternativa al latte? Dipende. I latti vegetali possono rappresentare un'alternativa "un po' forzata" al latte vaccino; se non rinforzati a livello industriale, non contengono proteine ad alto valore biologico, calcio, fosforo, vitamina B2, vitamina B12 in quantità apprezzabili, tutte funzioni riconducibili, invece, al secondo gruppo fondamentale degli alimenti. Nota: questa è la ragione per la quale chi assume latte vegetale, in una dieta vegana, dovrebbe prediligere gli alimenti commerciali (rinforzati) invece di quelli casalinghi. E' pur vero che, quest'ultimo, pur essendo un alimento ricco di nutrienti, non rappresenta una componente dietetica essenziale. Se ne deduce che l'utilizzo dei latti vegetali in sostituzione al latte vaccino costituisca per lo più un soddisfacimento delle abitudini del consumatore, e non una necessità nutrizionale vera e propria. Ciò nonostante, ragionando in questi termini, nessun alimento potrebbe essere definito essenziale e tutti potrebbero essere facilmente sostituiti con altri prodotti appartenenti alla stessa categoria. Diverso sarebbe se "la discriminazione alimentare" comprendesse un'intera categoria di cibi - come nel veganesimo -; in tal caso, l'integrazione alimentare o l'utilizzo di prodotti alternativi come i latti vegetali nutrizionalmente rinforzati si rivelerebbe indispensabile.