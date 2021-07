Latte e sonno - Un rimedio contro l'insonnia

Il sonno Il sonno è un processo cerebrale CICLICO ATTIVO (fase REM e fase NREM) assolutamente indispensabile al mantenimento dello stato di salute generale. Shutterstock Durante il sonno vengono attivati e facilitati numerosi processi utili alla "ricarica nervosa centrale" ed al "recupero fisico"; nonostante si caratterizzi per immobilità, ridotta interazione con l'ambiente ed isolamento senso-motorio, il sonno è comunque responsabile dello svolgimento di numerosi processi cerebrali. A grandi linee, è possibile definire che il sonno riduce il metabolismo cerebrale durante la fase NREM e la aumenta durante la fase REM; questo alternarsi delle due fasi determina un'oscillazione di iper ed ipo attivazione centrale in costante evoluzione ed influenzata da numerosi fattori neuro endocrini. L'asse ormonale che regola il sonno-veglia è anche determinato da: stress generale, attività svolte nelle ore serali, alimentazione serale ed altre componenti di natura psicologica.

Latte prima del sonno Avendo una visione approssimativa dell'interazione tra alimentazione ed innesco e/o mantenimento del sonno, è ora possibile valutare con maggior obbiettività il potenziale ipnico del latte consumato nelle ore serali. Iniziamo col precisare che: il triptofano, la piridossina ed il calcio, pur essendo presenti nel latte vaccino (quello maggiormente consumato) potrebbero anche essere assunti mediante il consumo di numerosi alimenti; tra l'altro, volendo essere precisi, bevendo latte vaccino nelle ore serali NON si introducono quantità significative di tiamina, magnesio e carboidrati complessi, invece utili a promuovere una miglior qualità del sonno. Detto ciò, pare ovvio che l'abitudine di assumere latte nelle ore serali al fine di migliorare la qualità del sonno (o addirittura prevenire l'insonnia) NON abbia alcun fondamento biochimico; in parole povere, dal punto di vista nutrizionale, un bicchiere di latte prima di dormire ha un'efficacia ipnotica simile o addirittura inferiore a quella di un piatto di "fagioli all'uccelletto". E' pur vero che probabilmente la psicologia svolge un ruolo determinante; alcuni specialisti attribuiscono al latte caldo prima del sonno un potenziale regressivo che evoca sensazioni ed emozioni infantili responsabili di un profondo rilassamento psichico... che nulla ha a che vedere con il triptofano. In conclusione, bere latte nelle ore serali NON favorisce direttamente il miglioramento della qualità del sonno, o meglio, non più di altri alimenti; una contestazione ovvia potrebbe essere che: bere latte caldo, al contrario che mangiare molti altri alimenti, non impegna eccessivamente la digestione... Falso! Il latte vaccino, pur essendo un alimento liquido, non si distingue di certo per la facile digeribilità. Infatti, dando per scontata la tolleranza al lattosio (ed evitando la formazione di lattulosio con il calore), il tenore proteico del latte vaccino determina una sorta di effetto REBOUND sull'acidità dello stomaco. Esso favorisce un innalzamento transitorio del pH gastrico conseguente alla DILUIZIONE dei succhi digestivi ma in seguito, grazie alle proteine in esso contenute, sollecita in maniera determinante la produzione di pepsinogeno ed acido cloridrico; ovviamente, tutto ciò accade durante il sonno, momento in cui sia l'acidità di stomaco che la tendenza al reflusso gastro-esofageo (facilitati dalla posizione supina) non vengono percepite. Pertanto, nonostante possa rappresentare un'abitudine irrinunciabile, è possibile affermare con certezza che bere il latte prima del sonno sia del tutto SCONSIGLIABILE ai soggetti gastro-sensibili o affetti da altri disturbi del tratto digerente superiore.