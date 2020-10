Latte, Latticini ed Osteoporosi

Generalità

Il latte, di conseguenza i latticini, sono alimenti che contengono elevate quantità di calcio (Ca).

Shutterstock

Poiché il primo accorgimento da seguire per ridurre la possibilità di incorrere nella rarefazione ossea od osteoporosi è garantire un corretto metabolismo osseo, alla base del quale ci deve essere una sufficiente disponibilità di calcio, fosforo e vitamina D, va da sé che la presenza o meno di latte e latticini nell'alimentazione abbia un'importanza tutt'altro che trascurabile.

Ovviamente, per prevenire l'osteoporosi non basta aumentare l'intake di calcio derivante da latte e latticini. Iniziamo definendo la patologia dell'osteoporosi.

Cos’è l’osteoporosi

Con il termine osteoporosi si intende una condizione di rarefazione ossea (soprattutto trabecolare) che induce un maggiore rischio di fratture dello scheletro; anche se generalmente l'osteoporosi è considerata una malattia a carico del metabolismo osseo, non è da escludere che spesso sia coinvolto anche un processo parafisiologico predisponente ad un maggior rischio di sviluppo patologico.

Lattanti 500mg/die

Bambini 800-1000mg/die

Maschi >11<60 anni 1200-800mg/die

Femmine >11<50 1200-800 mg/die

Femmine >50 anni 1200-1500mg/die.

L'osteoporosi si suddivide in primaria e secondaria ma la forma primaria costituisce il 95% dei casi diagnosticati; tra questi distinguiamo ulteriormente:

Osteoporosi idiopatica (rara); Osteoporosi di tipo I o post-menopausale (alterazione ormonale); Osteoporosi di tipo II o senile, le quali cause sono: immobilizzazione, ridotto apporto di importanti micronutrienti (magnesio, zinco, manganese) e di vit D.

Ecco che all'apporto alimentare di calcio si aggiunge un'altra incognita: il calciferolo.

Fabbisogno di Calciferolo/vit D

Lattanti 10-25mg/die

Bambini 0-10mg/die

Maschi 0-10/15mg/die

Femmine 0-10/15mg/die

Femmine gestanti e nutrici 10mg/die.

Questa vitamina idrosolubile svolge importantissime funzioni para-ormonali; essa non è contenuta nel latte e nei suoi derivati e, in realtà, pare che il suo apporto alimentare non rivesta la stessa importanza del calcio; questo perché, grazie ai raggi ultravioletti del sole (raggi UV), l'organismo è in grado di sintetizzare a livello cutaneo il calciferolo partendo dal deidro-colesterolo. Detto questo, in alcune zone del pianeta – dove in inverno le ore di luce sono poche – aumentare l'intake nutrizionale di vitamine D è un accorgimento a dir poco fondamentale.

Ora che abbiamo chiarito l'importanza dell'apporto di calcio alimentare (del quale latte e latticini sono ricchi) associato all'apporto/sintesi di vit. D al fine di prevenire l'insorgenza di osteoporosi tipo II (senile), cerchiamo di capire per quale motivo spesso (e non sempre) il consumo di latte e derivati e la corretta esposizione ai raggi solari non sono sufficienti a garantire lo stato di salute dello scheletro.