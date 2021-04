Latte e bevande vegetali a confronto

Ogni tipo di latte presenta proprietà nutritive benefiche e controindicazioni , che variano in funzione della dieta, dello stato di salute, delle esigenze nutrizionali o delle preferenze di gusto personali di una persona. Ad esempio, alcune persone potrebbero essere intolleranti alle proteine del vaccino e potrebbero dover scegliere un'alternativa a base vegetale. Coloro che hanno necessità di aumentare l' apporto calorico e nutritivo possono optare per il latte intero, che è una fonte concentrata di proteine , grassi e calorie .

Anche se le mandorle sono una buona fonte di proteine, la bevanda non lo è, soprattutto per il calcio. Tuttavia, molti marchi addizionano la bevanda di mandorle con calcio, vitamina A e vitamina D .

La bevanda vegetale di mandorle è ottenuta da mandorle tritate e acqua filtrata . Può anche contenere amidi e addensanti per migliorarne la consistenza e la conservabilità. Ha un apporto calorico minore rispetto ad altri latti, purché non zuccherato. È anche privo di grassi saturi ed è naturalmente privo di lattosio.

La bevanda vegetale di soia è ottenuta da semi di soia e acqua filtrata . Come altre alternative al latte, può contenere addensanti per migliorare la consistenza e la durata di conservazione.

Mentre la bevanda di riso può essere fortificata con calcio e vitamina D, non è una fonte naturale di nessuno dei due, proprio come quella di soia e di mandorle. È stato anche dimostrato che il riso ha livelli più elevati di arsenico inorganico.

La bevanda vegetale di riso è ottenuta da riso lavorato e acqua . Come altre alternative al latte, spesso contiene additivi per migliorare la consistenza e la stabilità. È una valida scelta per le persone con intolleranza al lattosio o allergie al latte, alla soia o alle noci .

Bevanda vegetale di cocco

La bevanda a base di cocco è ottenuta da acqua filtrata e crema di cocco, che è composta da polpa di cocco matura grattugiata. Viene denominata "bevanda al latte di cocco" che differisce come prodotto più diluito rispetto al tipo di latte di cocco utilizzato in cucina, che di solito viene venduto in lattina. Come altre alternative al latte a base vegetale, spesso contiene addensanti e altri ingredienti aggiunti.

La bevanda di cocco contiene più grassi rispetto alle altre alternative al latte. Ogni tazza non zuccherata contiene:

circa 50 calorie

2 grammi di carboidrati

5 grammi di grassi

0 grammi di proteine

La bevanda al latte di cocco non contiene naturalmente calcio, vitamina A o vitamina D. Tuttavia, può essere fortificata con questi nutrienti.

Pro e contro

I pro È sicura per la maggior parte delle persone con allergie alle noci.

Può essere fortificata per essere una buona fonte di calcio, vitamina A e vitamina D.