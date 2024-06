Cos'è il latte di noci e quali sono le sue proprietà?

Perché il latte di noci fa bene?

Il latte di noci contiene antiossidanti che prevengono l'insorgenza di malattie cardiovascolari; grassi sani omega 3 e 6, che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo e contrastano il colesterolo LDL; vitamine e minerali come ferro, selenio, rame, zinco, magnesio e calcio. Le vitamine presenti in discrete quantità sono la vitamina E, B9 (acido folico) ma anche B2, B6 e B1.

Il latte di noci, come tutte le bevande vegetali, non contiene lattosio ed è quindi indicato in caso di intolleranze.