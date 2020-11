Latte di Avena: Proprietà Nutrizionali

Proprietà Nutrizionali

Si tratta di una bevanda che, impropriamente, viene sfruttata come sostituto del latte vaccino.

E' convinzione comune che l'avena possa ridurre significativamente il colesterolo LDL ma, in realtà, questa caratteristica non è assolutamente una prerogativa dell'avena! O meglio... l'avena è uno dei tanti alimenti che contiene molecole ipo-colesterolemizzanti: in tal caso i β-glucani. Questi sono componenti della fibra solubile (contenuta soprattutto negli ortaggi e nella frutta), che pare essere presente in buone quantità ANCHE nell'avena raffinata.

NB. La crusca di avena contiene 3 VOLTE MENO FIBRA rispetto a quella di frumento anche se, stando alle attuali tabelle di composizione degli alimenti, non è possibile approfondirne la ripartizione tra componente solubile ed insolubile. Ad ogni modo, il latte di avena NON può possedere le stesse caratteristiche ipocolesterolemizzanti riconducibili al consumo giornaliero di semi di avena, in quanto la maggior parte della fibra alimentare viene allontanata durante la produzione della bevanda stessa; sicuramente anche nel latte di avena sono presenti piccole quantità di β-glucani... ma certamente non sovrapponibili ai livelli contenuti nell'alimento solido.

A tal proposito, il lettore non si lasci forviare dalle colorite descrizioni "vegane" del latte di avena, che spesso viene etichettato come un alimento ricco di fibre: ne contiene 0,8 g/100ml. Ciò significa che, bevendo latte di avena, per introdurre il quantitativo di fibra alimentare tipico di "un'insalata mista" se ne dovrebbero trangugiare almeno 300ml (quindi il triplo)! Mentre per raggiungere l'apporto di una porzione di "melanzane al funghetto", il nostro stomaco dovrebbe ospitare 850 ml di latte di avena. Un po' troppo!

D'altro canto, il latte d'avena contiene tocoferoli (vit. E) ed acido folico; anche se probabilmente (mancano dati specifici) non in quantità ragguardevoli.

Il latte di avena viene definito "poco calorico"; in effetti quello in commercio possiede dalle 47 alle 49kcal/100ml contro le 66kcal/100ml del latte vaccino intero, anche se non è detto che si tratti di una caratteristica auspicabile... dopo tutto si tratta di un alimento e non di acqua!

Rispetto al prodotto animale, il latte di avena contiene:

più carboidrati (trattasi di glucosio o maltosio e non di lattosio come nel prodotto vaccino)

la metà delle proteine

la metà dei lipidi.

A livello industriale, questi ultimi vengono addizionati tramite l'aggiunta di olio di girasole; pertanto sono costituiti prevalentemente da catene INSATURE (rispetto a quelle SATURE del latte vaccino). NB. Il latte di avena NON contiene colesterolo (presente in quantità di circa 10 mg/dl nel latte vaccino intero).

Il latte di avena COMMERCIALIZZATO può contenere acqua energizzata, ovvero un liquido magnetizzato. Si dice che l'acqua energizzata vanti caratteristiche: depurative, diuretiche, anti-litiasi ed epatico-stimolanti... ma personalmente non ne farei una terapia! Inoltre, il latte di avena contiene sale marino e additivi-addensanti (come l'E407 carragenina - ottenuta dalla bollitura di alghe marine del nord-Atlantico).

NB. Sali minerali e vitamine possono essere aggiunti per fortificazione.