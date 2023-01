Laringite: i cibi che diminuiscono i sintomi e quelli che li accentuano

La laringite è un'infiammazione che colpisce la laringe e le corde vocali, anche se a volte possono essere interessate solo queste ultime. I sintomi più comuni sono mal di gola, tosse secca e irritante, raucedine o perdita della voce, sensazione di prurito in gola e difficoltà respiratoria. Proprio a causa del dolore e fastidio che provoca, non è semplice riuscire a deglutire e di conseguenza mangiare. Scegliere accuratamente gli alimenti e le bevande quindi è fondamentale, anche perché mentre alcune hanno la capacità di alleviare i sintomi, altri possono peggiorarli. Ecco i cibi più indicati e quelli meno se si è vittime di una laringite.

Uova Le uova sono tra i migliori alimenti da mangiare quando si è colpiti dalla laringite perché esistono molti modi di cucinarle che le rendono a una consistenza tale da farle risultare semplici da deglutire. Inoltre, si tratta di cibi ricchi di sostanze nutritive come le proteine, sempre indispensabili per il benessere complessivo dell'organismo e ancora di più quando non si sta bene e si deve tornare in salute. Per causare meno dolore possibile mentre si deglutisce, le uova si possono consumare crude, assicurandosi che siano pastorizzate, all'occhio di bue o alla coque.

Brodo vegetale o di pollo Tutto ciò che è liquido è più semplice da deglutire quindi andrebbe tenuto in considerazione in caso di laringite, a patto che non contenga elementi nocivi per questo disturbo. Particolarmente indicato quando non si sta bene è il brodo, benefico grazie al suo alto contenuto lenitivo. A seconda delle proprie preferenza, il brodo si può consumare sia vegetale sia di pollo. Scegliere la seconda versione è però ancora più indicato visto che oltre ad alleviare il dolore, la presenza del pollo apporta all'organismo una buona fonte di proteine, importante quando si è malati.

Frullati, gelati e ghiaccioli Oltre ad essere piacevole, la sensazione di freddo può aiutare la gola a guarire perché le basse temperature contribuiscono a ridurre l'infiammazione e a diminuire il mal di gola. Inoltre, i ghiaccioli e altri liquidi freddi come l'acqua ghiacciata possono aiutare a lenire la gola eliminando il muco. Via libera, quindi, a gelati, frullati e frappè lasciati riposare nel congelatore.

Tè con succo di limone e miele Bere liquidi caldi come le tisane o il tè può lenire il mal di gola e se si vogliono aumentarne ulteriormente i benefici il consiglio è di aggiungere un po' di miele e succo di limone, entrambi dalle forti proprietà lenitive e antibatteriche.

Cibi che possono peggiorare il dolore alla gola Troppi agrumi

Cibi croccanti e difficili da masticare

Verdure crude

Spezie e cibi piccanti

Troppi agrumi Un po' di succo di limone nel tè può essere utile per alleviare il dolore e fluidificare il muco. Tuttavia consumare troppi agrumi di qualsiasi tipo può irritare la gola e aumentarne il dolore, a causa della loro acidità. Meglio quindi non esagerare.

Cibi croccanti e difficili da masticare Cereali, cracker e cibi dalla consistenza simile sono tra i peggiori da mangiare quando si combatta contro la laringite perché essendo ruvidi e a volte spigolosi possono irritare la gola. Fino a quando la laringite non è guarita, meglio quindi evitarli.

Verdure crude Alimenti come le verdure crude possono essere difficili da deglutire e questo può aggravare il mal di gola in caso di presenza di laringite. Consumare la giusta dose di verdure giornaliere è fondamentale ma meglio in questo caso affidarsi a quelle bollite perché sono più facili da masticare e più morbide da deglutire. Un altro modo per consumare verdure senza aggravare il mal di gola è farne delle morbide vellutate, dei frullati vegetali o dei minestroni.

Spezie e cibi piccanti I piatti piccanti o troppo speziati sono assolutamente da evitare in caso di laringite perché possono causare irritazione e aggravare la condizione infiammatoria dei tessuti della gola, aumentando di conseguenza il dolore e la sensazione di disagio. Fino a quando non si è guariti, quindi, è bene stare alla larga da peperoncino, pepe e spezie varie.