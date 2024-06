La pasta si può mangiare anche a cena?

Quando andrebbero consumati i carboidrati? Come ripetono spesso esperti e studiosi, i carboidrati non sono affatto da demonizzare, e in particolare la pasta dovrebbe sempre essere presente nelle diete di tutti, ovviamente in assenza di patologie o problematiche che indicano il contrario. Caposaldo della dieta mediterranea, eliminarla con il passare del tempo può risultare nocivo perché priva l'organismo di nutrienti essenziali. Se non si vuole esagerare o si è a dieta è sufficiente fare attenzione alle quantità e ai condimenti, preferendo quelli più leggeri. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Quanta pasta mangiare al giorno? Non esiste in realtà un'indicazione unica in merito a quanta pasta mangiare, ma per orientarsi può essere utile basarsi su alcuni fattori come l'età, il sesso, lo stile di vita, il livello di attività fisica e le condizioni generali di salute. In generale un uomo adulto dovrebbe introdurre nel proprio organismo circa 2.500 calorie al giorno, mentre una donna circa 2000. Di queste più o meno il 55-65% dovrebbe provenire da fonti di carboidrati, che a sua volta si dividono in 80% di carboidrati complessi (pasta appunto ma anche pane integrale, riso, mais) e 20% di zuccheri semplici. Tenendo conto di questa indicazione, in assenza di patologie o altre indicazioni dal proprio medico, la pasta può anche essere mangiata tutti i giorni, rimanendo su una quantità di circa 80 grammi. Se una persona svolge attività fisica importante o fa una vita particolarmente attiva si può abbondare un pochino ma sarebbe consigliabile non superare i 100 grammi. Per i condimenti quotidiani meglio prediligere soluzioni leggere, e limitare sughi particolarmente ricchi.

Quale tipo di pasta scegliere? La pasta non è tutta uguale e anche se le calorie si equivalgono, in ottica di benessere sarebbe meglio preferire alla pasta classica quella integrale perché particolarmente ricca di fibre e con indice glicemico più basso. Anche la cottura conta. Meglio mangiarla al dente perché una cottura più lunga causa un rilascio di amido maggiore e sottopone lo stomaco a un lavoro più difficoltoso, che porta a una digestione più impegnativa. L'importante però è come sempre non esagerare perché anche una pasta troppo dura potrebbe risultare difficile da digerire.