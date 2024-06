La liquirizia fa salire la pressione?

Cos'è la liquirizia?

La liquirizia, glycyrrhiza glabra, viene usata sin dall'antichità per le sue proprietà terapeutiche: antinfiammatorio naturale, antiossidanti, antidiabetica. Viene impiegata nel trattamento di alcune patologie metaboliche, intestinali, polmonari, ed è ampiamente utilizzata come ingrediente nella preparazione di cibi e bevande erboristiche.

E'composta da

Saponine triterpeniche (glicirrizina);

Flavonoidi (liquiritina, isoliquiritina);

Fitosteroli;

Glucidi;

Cumarine;

Tannini;

Acidi benzoici;

Resine.

Il suo consumo, anche in minime quantità, tuttavia, non è indicato per i soggetti ipertesi.