La friggitrice ad aria fa bene o male?

La friggitrice ad aria La friggitrice ad aria utilizza aria calda per cuocere il cibo. Funziona come un piccolo forno con un potente ventilatore. L'aria calda circola rapidamente, cuocendo il cibo in modo uniforme rendendolo croccante all'esterno e lasciandolo morbido all'interno. Ma rispetto al forno tradizionale, è più efficiente. E questo perché grazie alle dimensioni compatte, l'aria calda circola velocemente riducendo i tempi di cottura. E se farete attenzione a non riempire troppo il piano di cottura le cose andranno ancor meglio perché l'aria potrà circolare liberamente anche da sotto gli alimenti. E, cosa più importante, vi farà usare meno olio. Per approfondire: Friggitrice ad aria: cos'è, come funziona e quale scegliere

I vantaggi per la salute L'utilizzo della friggitrice ad aria porta almeno due vantaggi per la salute. Il primo riguarda la riduzione dell'olio. Secondo la ricetta, infatti, la preparazione degli alimenti può richiedere meno olio o non richiederne affatto. Questo rende la frittura ad aria più salutare rispetto a quella tradizionale. Altra cosa importante, è che i tempi di cottura più brevi aiutano a preservare meglio i nutrienti del cibo. In generale, cuocere a temperature più basse e per tempi più brevi è vantaggioso per mantenere le vitamine e altri nutrienti nel cibo. Nel caso della friggitrice ad aria, il calore agisce principalmente sulla superficie esterna, e i tempi di cottura risultano più brevi, almeno rispetto al forno tradizionale. Questi due fattori, fanno si che la friggitrice ad aria risulti complessivamente più delicata sui nutrienti rispetto al forno tradizionale.

I rischi per la salute Cuocere carne e pesce ad alte temperature può portare alla formazione di sostanze chimiche nocive. Ma questo accade comunque, sia con la friggitrice ad aria che con altri elettrodomestici o normali utensili da cucina. Per quanto riguarda la friggitrice ad aria, la chiave per evitare questi rischi è non esagerare con i tempi di cottura. È sempre meglio cuocere il cibo quanto basta, senza eccedere.

Gli alimenti migliori Come abbiamo appena visto, la friggitrice ad aria può essere una scelta salutare rispetto alla frittura tradizionale, anche rispetto al forno elettrico. Ma tutto dipende da come la utilizzate e da quali alimenti decidete di cucinare. Alcuni degli alimenti migliori da cucinare con fa friggitrici ad aria, in termini di conservazione delle proprietà nutritive, sono le verdure, il pesce e le patate, soprattutto se fatte al forno (ricordate la friggitrice è un piccolo forno ventilato). Tuttavia, come per ogni metodo di cottura, è importante variare e combinare diversi metodi per ottenere una dieta equilibrata.