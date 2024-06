La caffeina previene il parkinson?

Secondo un nuovo studio la caffeina aiuterebbe a prevenire il parkinson ma non avrebbe alcun effetto sui sintomi e sul decorso di questa malattia neurodegenerativa, una volta che questa è comparsa.

La caffeina fa bene o male?

La caffeina fa bene sotto alcuni aspetti e male sotto altri: fa infatti aumenta l'energia, l'efficienza cerebrale e genera molti altri benefici. Tuttavia se consumata in quantità eccessive può rendere difficile dormire e peggiorare la digestione.

La caffeina è contenuta in ingenti quantità in alcune bevande come caffè e tè e da tempo la medicina si interroga su quanto questo elemento incida sulla salute complessiva dell'organismo e su quanto, di conseguenza, sia opportuno consumare queste bevande.

Se assunta in quantità importanti, la caffeina risulta nociva sotto diversi aspetti, principalmente a causa della propria capacità eccitante che rende, ad esempio, più difficoltoso addormentarsi e può peggiorare l'ipertensione. Inoltre, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili, può provocare acidità di stomaco e pesantezza.

Tuttavia, sembra portare anche diversi benefici, come quello di migliorare la reattività e le capacità cognitive e aumentare l'efficienza cerebrale.

Partendo da questi presupposti, da anni ci si interroga sulla possibilità o meno che possa incidere sulle malattie neurodegenerative e secondo un nuovo studio sembra proprio di sì, almeno per quanto riguarda il parkinson, la patologia più diffusa di questa categoria, per la quale al momento non esiste una cura.