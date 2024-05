L’olio d’oliva scade?

Quanto dura l’olio

Il fatto che spesso anche le persone più scrupolose si dimenticano di controllare quando scade l'olio è dato da un motivo molto semplice: la credenza diffusa che l'olio non scada.

In realtà non è proprio così. In generale l'olio d'oliva mantiene intatte le sue proprietà per un tempo variabile tra i 12 e i 18 mesi dalla data di estrazione. Si tratta però di un tempo variabile, che può accorciarsi per alcune tipologie di oli o se non è conservato bene dove dovrebbe, ovvero in bottiglie di vetro ambrate o scure, riposte in una dispensa chiusa, che non faccia passare i raggi del sole e che abbia una temperatura non troppo alta. La plastica, invece, altera prima del tempo le proprietà e ne accorcia la durata.

Con il passare dei mesi l'olio perde progressivamente intensità, sapore, gusto e profumo ma se ben conservato può essere consumato nel tempo indicato senza che questo costituisca un problema per la salute. Meglio invece non usarlo dopo i 18 mesi dall'apertura.

A causa delle conservazione errata o di altri fattori, l'olio può però irrancidire o andare a male anche prima.

Per capire quando è meglio non consumarlo esistono diversi aspetti da osservare.