L'alimentazione ricca di sale aumenta la probabilità di eczema?

Lo studio, condotto dall'Università della California, San Francisco (UCSF) e dall'Università della California, Berkeley, ha scoperto una correlazione significativa tra le diete ad alto contenuto di sodio e lo sviluppo di dermatite atopica , nota comunemente come eczema. Solo un grammo in più al giorno di sodio (1.000 milligrammi) – circa mezzo cucchiaino di sale – era collegato a un rischio maggiore dell'11% di sviluppare un eczema grave.

Una dieta ricca di sodio può aumentare il rischio di eczema , lo dimostra una nuova ricerca. Solo un grammo in più di sodio al giorno può aumentare il rischio di eczema grave dell'11%, e il rischio di una riacutizzazione dell'eczema sale del 16%.

Perché l'eczema peggiora con una dieta ricca di sale?

a ragione della connessione tra eczema e assunzione di sodio, risiede nel modo in cui il sodio viene elaborato dall'organismo. La maggior parte del sodio viene immagazzinato nella pelle, e non soltanto nei reni, e i sistemi immunitario e linfatico lavorano per regolare gli equilibri elettrolitici del corpo.

Poiché il sodio è immagazzinato nella pelle, potrebbe anche avere un impatto su alcune condizioni dermatologiche autoimmuni.

I ricercatori hanno esaminato campioni di urina prelevati nell'arco di 24 ore da quasi 216.000 adulti di età compresa tra 37 e 73 anni. Quasi 11.000 partecipanti, circa il 5%, avevano diagnosticato un eczema.

La "escrezione di sodio nelle urine" del partecipante medio era di circa 3 grammi al giorno; ma con ogni aumento di 1 grammo dell'escrezione di sodio, aumentavano le probabilità di una persona di eczema attivo o grave. Ogni grammo aggiuntivo di sodio è stato associato a "un aumento dell'11% nella diagnosi di eczema, un aumento del 16% nelle riacutizzazioni dell'eczema attivo e un altro aumento dell'11% nella gravità dell'eczema.