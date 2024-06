Bere acqua calda brucia i grassi?

Esistono benefici per la salute nel bere acqua calda durante il giorno, come il favorire il transito intestinale o la digestione, tuttavia per quanto concerne la perdita di peso e la capacità dell'acqua calda di bruciare grasso corporeo non esistono prove concrete che dimostrino che la temperatura dell'acqua abbia un ruolo nella combustione dei grassi.

In un piccolo studio del dicembre 2003 su 14 persone pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, i ricercatori hanno trovato una correlazione tra metabolismo accelerato e acqua più calda. Quando sette uomini e sette donne di peso normale hanno consumato 500 ml di acqua, il loro metabolismo è aumentato del 30%, di cui circa il 40% è il risultato del riscaldamento dell'acqua da 22 a 37 gradi Celsius.

È stato grazie a queste scoperte che ci si è chiesti se l'acqua calda aiuti o meno a bruciare i grassi. La ricerca sull'argomento è tuttavia molto superficiale.