Kiwi: quanti mangiarne al massimo a settimana

Essendo un alimento estremamente benefico , si tratta di un'abitudine positiva, ma come qualunque cibo non si deve esagerare con il consumo , onde evitare di incappare in conseguenze non sempre piacevoli.

Proprietà e benefici

Il kiwi è un frutto preziosissimo per la salute, perché ricco di elementi importanti per il benessere dell'organismo. In particolare, al suo interno è presente una grande quantità di vitamina C, nota per le sue proprietà antiossidanti e per contribuire a migliorare il sistema immunitario.

Molte anche le fibre, che migliorano il sistema digestivo; i flavonoidi come la quercetina e la catechina, e composti fenolici come l'acido ferulico, tutti elementi dal riconosciuto potere antiossidante.

Il kiwi ha anche una significativa azione lassativa, quindi è perfetto per chi soffre di stitichezza, ancor meglio se mangiato a digiuno, una condizione che ne amplifica l'effetto lassativo.