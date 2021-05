Kiwano: Cos'è e Benefici del melone cornuto

Introduzione Il kiwano è sempre più diffuso anche in Italia. Si tratta di un frutto esotico dall'aspetto particolare, originario delle regioni centrali e meridionali dell'Africa. Il nome ufficiale è Cucumis metuliferus, ma è conosciuto anche come melone cornuto e cetriolo cornuto africano. Quando è maturo, la spessa buccia esterna è di colore arancione brillante ed è ricoperta da piccole sporgenze spinose o corna. La polpa interna è costituita da una sostanza gelatinosa, verde lime o gialla che ospita una moltitudine di semi commestibili.



I benefici per la salute Il kiwano non è un frutto molto noto, sebbene ormai sia reperibile anche nel nostro Paese. Nonostante non sia conosciuto, vale la pena inserirlo nelle proprie abitiduni alimentari. Infatti, è molto benefico. Ecco i benefici del melone kiwano per la salute e i consigli su come mangiarlo.

Contiene molti nutrienti Il melone kiwano è ottimo sotto il profilo nutrizionale. Infatti, costituisce un'ottima fonte di vitamine e minerali, sostanze estremamente benefiche per l'organismo. Un singolo melone kiwano (209 grammi) fornisce i seguenti nutrienti: Calorie: 92

Carboidrati: 16 grammi

Proteine: 3,7 grammi

Grassi: 2,6 grammi

Vitamina C: 18% della dose giornaliera di riferimento (RDI)

Vitamina A: 6% della RDI

Vitamina B6: 7% della RDI

Magnesio: 21% della RDI

Ferro: 13% della RDI

Fosforo: 8% della RDI

Zinco: 7% della RDI

Potassio : 5% della RDI

Calcio: 3% della RDI

Il melone kiwano è composto principalmente da acqua e relativamente povero di calorie, carboidrati e grassi. Circa il 16% delle sue calorie proviene dalle proteine, che sono contenute in buone quantità rispetto ad altri frutti. Questa distribuzione unica dei nutrienti rende il melone kiwano adatto a una varietà di programmi dietetici.



È ricco di antiossidanti Il melone kiwano apporta diversi potenti antiossidanti, composti presenti in alcuni alimenti che proteggono il corpo dai danni cellulari causati dallo stress ossidativo. Sebbene le reazioni ossidative siano una parte normale del metabolismo umano, quando sono eccessive, nel tempo, possono provocare infiammazione e compromissione della funzione cellulare. Si può ridurre al minimo questo potenziale danno fornendo al corpo una scorta adeguata di cibi ricchi di antiossidanti come il melone kiwano. I principali antiossidanti nel melone kiwano sono la vitamina C, la vitamina A, lo zinco e la luteina. Insieme, questi nutrienti svolgono un ruolo nella riduzione dell'infiammazione e nella prevenzione delle malattie croniche, come il diabete, le malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. Inoltre, i semi commestibili che si trovano nella polpa del frutto forniscono vitamina E, un altro nutriente con proprietà antiossidanti.

È una buona fonte di ferro Il melone kiwano è una buona fonte di ferro e fornisce circa il 13% del fabbisogno giornaliero di questo minerale. Ciò lo rende utile contro l'anemia e per la salute dei globuli rossi. I globuli rossi, infatti, immagazzinano una sostanza contenente ferro chiamata emoglobina, che viene utilizzata per trasportare l'ossigeno attraverso il corpo. Pertanto, è necessario un adeguato apporto di ferro alimentare affinché il corpo produca abbastanza globuli rossi sani per una corretta ossigenazione. Le fonti vegetali di ferro, come il melone kiwano contengono una forma del minerale nota come ferro non eme. Questa forma non viene assorbita in modo efficiente come il ferro da fonti animali. Tuttavia, l'associazione del ferro non eme con la vitamina C migliora il suo tasso di assorbimento. Ebbene, il melone kiwano fornisce anche una quantità significativa di vitamina C. Questo può migliorare l'assorbimento del ferro presente all'interno del frutto, rendendolo più efficace per supportare la produzione di globuli rossi e il trasporto di ossigeno.



Sembra favorire il controllo della glicemia Il melone kiwano ha un basso indice glicemico, il che significa che non provoca un picco significativo di zucchero nel sangue dopo il consumo. Inoltre, è una ricca fonte di magnesio, un minerale direttamente coinvolto nel metabolismo del glucosio (zucchero) e dell'insulina. Non è particolarmente ricco di zuccheri. Un piccolo studio ha scoperto che l'estratto di melone kiwano ha ridotto significativamente la glicemia nei ratti diabetici ma non negli animali con normali livelli di zucchero nel sangue. In definitiva, sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il melone kiwano influisce sulla glicemia negli esseri umani e potrebbe essere tolto dall'elenco dei frutti sconsigliati per chi ha il diabete.



Migliora l'idratazione Non basta bere acqua per mantenersi correttamente idratati. Infatti, anche gli elettroliti, come potassio, magnesio e sodio, sono necessari per mantenere uno stato sano di liquidi. Il melone Kiwano è composto da circa l'88% di acqua e contiene carboidrati ed elettroliti, il che lo rende utile per aumentare l'idratazione. Fare uno spuntino con un frutto come il melone kiwano in una calda giornata estiva o dopo un intenso esercizio fisico può aiutare a mantenersi alimentati e ben idratati per tutto il giorno.

Potrebbe migliorare l'umore Il melone kiwano contiene magnesio e zinco, due minerali strettamente correlati alla salute mentale e al mantenimento di una sana funzione cerebrale. Sia il magnesio sia lo zinco sono coinvolti nella produzione di neurotrasmettitori che influiscono sull'umore e sono collegati ad alcuni disturbi legati all'umore, come la depressione e l'ansia. Uno studio ha valutato l'uso del magnesio per il trattamento della depressione lieve e dei disturbi d'ansia in 126 persone. Coloro che hanno ricevuto magnesio hanno riportato miglioramenti significativi nei loro sintomi. Nel complesso, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio il ruolo del magnesio e dello zinco nel migliorare l'umore o prevenire e curare la depressione, ma mangiare molti cibi ricchi di minerali come il melone kiwano non può certo far male.