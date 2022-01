Kale: benefici e proprietà del cavolo nero riccio

Le fibre contenute nel cavolo riccio sono in grado di prevenire e contrastare la stipsi ; contribuiscono anche a modulare l'assorbimento intestinale, diminuendo la captazione dei grassi e del colesterolo, e regolando l'impennata glicemico - insulinica . Consumare cavolo riccio risulta dunque benefico per i soggetti con diabete di tipo 2 e sindrome metabolica .

Antiossidanti e Vitamine nel Kale

Il cavolo riccio o kale, come altre verdure a foglia verde, è molto ricco di antiossidanti. Questi includono beta-carotene e vitamina C, oltre a vari flavonoidi e polifenoli. Gli antiossidanti sono sostanze che aiutano a contrastare il danno ossidativo dei radicali liberi nell'organismo, ossia i principali fattori di invecchiamento e di molte malattie, comprese alcune forme tumorali. Tra i flavonoidi, la quercetina si trova in quantità relativamente generose nel kale. Questa sostanza, secondo numerose ricerche, avrebbe effetti protettivi per il cuore, antinfiammatori , antivirali, antitumorali, e ipotensivi, tra gli altri.

Il kale vanta anche un interessante profilo vitaminico. La vitamina C, presente in discrete quantità, è, come è noto, un importante antiossidante idrosolubile che svolge molte funzioni vitali nell'organismo, come la sintesi del collagene, la proteina strutturale più abbondante nell'organismo. Il cavolo riccio è molto più ricco di vitamina C rispetto alla maggior parte delle altre verdure, e ne contiene circa 4,5 volte tanto quanto gli spinaci. Un'altra vitamina essenziale presente nel cavolo riccio è la vitamina K, fondamentale, ad esempio, per la coagulazione del sangue, nella prevenzione dell'osteoporosi e di alcune patologie cardiache, la protezione delle vie urinarie, e l'azione di anti age naturale. La forma della vitamina K nel cavolo riccio è K1, che è diversa dalla vitamina K2, che si trova oprattutto negli alimenti a base di soia fermentata.