Chi soffre di colon irritabile può bere lattosio?

E' ovvio e risaputo che i soggetti positivi al Breath test, quindi intolleranti, per ridurre i sintomi devono seguire una dieta a ridotto contenuto di lattosio ; ma in caso di coesistenza con la sindrome dell'intestino irritabile , i risultati di una simile terapia nutrizionale saranno gli stessi?

Mentre per la diagnosi del colon irritabile, a causa dell'assenza di esami fisici obiettivi, è necessario valutare esclusivamente i riferimenti del paziente (criteri diagnostici e test di "Roma III 2006")*, nella diagnosi dell' intolleranza al lattosio è possibile (ed in questo caso necessario ) svolgere un test specifico, il Breath test (misurazione dell'idrogeno espirato).

D'altro canto, i pazienti che non hanno dichiarato miglioramenti della sintomatologia sono stati 10 (di cui 8 con colon irritabile e 2 senza). Ciò significa che l'intolleranza al lattosio, seppur presente, non è necessariamente l'agente scatenante i disturbi addominali ma (verosimilmente) potrebbe coesistere una sindrome da colon irritabile responsabile della sintomatologia.

Conclusione

In definitiva, è ovvio che l'esclusione del lattosio dalla dieta (e la conseguente riduzione del calcio alimentare) non abbia senso se non in presenza di evidenze cliniche (Breath test), ma anche in tal caso, nonostante la maggior parte della popolazione possa trarre vantaggio dall'esclusione del lattosio (60% del campione analizzato), un'altra buona fetta potrebbe continuare a manifestare la sintomatologia addominale a causa dell'overlap con la sindrome da intestino irritabile (32% del campione analizzato).

Nota: più della metà dei casi osservati ha dimostrato un forte legame tra eventi quotidiani stressanti e dieta non adeguata, come se a livello di percezione individuale ciò rappresentasse il motivo scatenante dei disturbi.

Tutti i soggetti intolleranti al lattosio ma senza colon irritabile hanno risposto positivamente al trattamento (eccetto quelli con cefalea), mentre in quelli con intestino irritabile, solo poco più della metà ha tratto vantaggio dall'esclusione del lattosio.

Ciò dovrebbe indurre i clinici e i professionisti dell'alimentazione a ridimensionare l'importanza della dose di lattosio nei soggetti positivi che non migliorano con l'esclusione di quest'ultimo; in tal caso, è molto probabile che l'agente eziologico della sintomatologia addominale sia un overlap con sindrome da colon irritabile (coesistenza dei due disturbi).

Allentando la restrizione del lattosio sarebbe quindi possibile favorire il bilancio dietetico, normalizzare l'assunzione dei nutrienti essenziali come il calcio, evitare ipovitaminosi e insufficienza nell'apporto di sali minerali, e scongiurare un'eccessiva restrizione nelle scelte alimentari dei pazienti.