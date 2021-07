In Italia l'intolleranza permanente al glutine è nota come celiachia o malattia celiaca , mentre in lingua inglese viene etichettata con molti altri nomi, come: c(o)eliac sprue, c(o)eliac disease, nontropical sprue, endemic sprue e gluten enteropathy. Il termine "celiachia" o "c(o)eliac" deriva dal greco "koiliakos κοιλιακός‚", che significa " addominale "; tale termine è stato introdotto nel 1800 per tradurre un'antica descrizione greca della cosiddetta malattia di "Areteo di Cappadocia".

L'Intolleranza al Glutine Non è Allergia

L'intolleranza al glutine NON è un'allergia, né al glutine, né ad altre proteine del grano o simili.

Se è vero che implica l'intervento del sistema immunitario (come le allergie), è pur vero che la celiachia lo fa in maniera totalmente diversa dalle forme allergiche. L'intolleranza al glutine provoca una complicazione localizzata nella mucosa dell'intestino e, solo in seguito, lascia alcune tracce sui parametri di tipo sanguigno. Tuttavia, anche nei casi più importanti, manca l'implicazione degli anticorpi specifici per le allergie (IgE) e non si corre il rischio di anafilassi.

Più che una malattia, l'intolleranza al glutine è preferibilmente definita una condizione parafisiologica, giacché, in assenza di esposizione all'agente specifico (glutine), l'organismo rimane tranquillamente in omeostasi come fosse sano. In caso contrario, può instaurarsi un quadro patologico di gravità e sintomatologia estremamente variabili.