Intervista a Giulia Biondi, presente a Focus Live 2023

Intervista a Giulia Biondi, presente a Focus Live il 4 novembre alle ore 15:00 Tra gli ospiti di Focus Live 2023, il festival della divulgazione scientifica, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia il 3-4-5 novembre, ci sarà anche Giulia Biondi con il suo libro "Le diete che ti hanno rovinato la vita". Con più di mezzo milione di follower, Giulia è presente su tutte le piattaforme social ed è diventata ormai un'istituzione nel campo dell'educazione alimentare. I suoi libri, veri e propri bestseller, hanno insegnato finalmente a mangiare, e cambiato l'approccio al cibo, grazie al metodo didattico rivoluzionario Bilanciamo®. Giulia Biondi sarà presente sul palco del Focus Live il 4 novembre alle ore 15:00 con un talk dal titolo "Diete Social: guida per il (non) uso". La dott.ssa in Biologia della Nutrizione ci aiuterà a tracciare una guida essenziale per non farsi attirare dalla comunicazione non corretta che si trova sui social sul tema dell'alimentazione: messaggi completamente sbagliati sull'ideale di un corpo perfetto e inarrivabile e su abitudini alimentari che nulla hanno a che vedere con la scienza. Clicca qui per prenotarti e partecipare al talk ->>" Diete Social: guida per il (non) uso" <<- Abbiamo intervistato Giulia Biondi per saperne di più sui falsi miti che girano sui social e sul suo metodo Bilanciamo®. Photo Courtesy

Quali sono i falsi miti sulla nutrizione che si trovano spesso sui social? I falsi miti più attuali sono quelli che riguardano i carboidrati e le calorie. Stiamo assistendo a un allarmismo diffuso sui picchi glicemici e sul consumo dei carboidrati. Un dilagare di cattiva informazione che non tiene conto delle linee guida della sana alimentazione e delle linee guida per il diabete, che non prevedono l'esclusione di carboidrati, ma solo la limitazione, e ne sconsigliano l'abuso. I picchi glicemici sono un parametro scientifico che richiede però una contestualizzazione, quindi non possiamo considerare l'indice glicemico di un alimento senza tenere conto di questi elementi: la quantità che stiamo consumando, la frequenza e l'abbinamento con altri cibi all'interno di un pasto. Bisogna cercare di informare ed educare le persone, senza creare allarmismi o psicosi, ma spiegando che si può mangiare bene anche consumando alimenti ad alto indice glicemico, ma con abbinamenti giusti, giuste frequenze e corrette quantità da consumare. Un altro falso mito riguarda le calorie, che secondo molti sono un parametro sorpassato, ma non è così! E' un parametro di misura importante: l'energia che noi consumiamo e l'energia che noi introduciamo sono le calorie. Sui libri di nutrizione il metabolismo è stimato in Kilocalorie, il fabbisogno in Kilocalorie, i nutrienti ci danno Kilocalorie e per perdere peso bisogna creare un deficit calorico. Un altro falso mito è l'idea che con il digiuno intermittente si dimagrisce di più. Ad oggi non ci sono evidenze, e per quanto riguarda la letteratura scientifica i dati dicono che non c'è un beneficio reale, né rispetto alla perdita di peso, né rispetto ai parametri biochimici ematici, quindi relativi alla glicemia, al colesterolo, alla diminuzione dei trigliceridi; se faccio una normo ripartizione o faccio un digiuno intermittente i parametri sono identici, e a parità di deficit calorico la perdita di peso è identica. E non è corretto sbandierare o promuovere queste pratiche affermando che migliorano le performance del tuo corpo sulla longevità. Non ci sono evidenze e soprattutto il digiuno intermittente non è adatto a chi soffre di disturbi alimentari! Bisogna fare veramente molta attenzione quando si propongono certe pratiche dietetiche e non vederle come una moda o la panacea di tutti i mali. Photo Courtesy

Quali sono le forme di comunicazione più pericolose sul rapporto con il cibo ? Una delle forme di comunicazione più pericolose è sicuramente l'allarmismo, fatto dai non professionisti, ma peggio ancora dagli esperti. Chi si espone sui social, non dovrebbe mai additare nessun tipo di nutriente o alimento, o promuovere quelli che possano essere dei propri credo, non supportati da evidenze scientifiche. Quando si pubblica un post sui social bisogna fare attenzione a cosa si dice e come lo si dice; è importante rendersi conto del proprio pubblico, chiedersi chi leggerà quel post e come potrebbe interpretarlo. Anche l'argomento più ostico, come ad esempio le calorie, può diventare un argomento triggerante per molte persone, soprattutto nel momento in cui tu lo proponi come uno strumento di controllo. Se fai passare il messaggio che per dimagrire bisogna contare le calorie, questo può portare a un comportamento stressante e maniacale nelle persone che ti ascoltano, che può sfociare in un disturbo alimentare. Se invece insegni che le calorie non sono quegli animaletti che si annidano sul girovita o sulle cosce per farti ingrassare, ma sono l'energia che ci occorre per vivere e che la ritroviamo negli alimenti e che questa energia ha dei colori che possiamo scegliere per arrivare al nostro fabbisogno, è più facile appassionare chi ti ascolta, trasmettere informazioni corrette, evitando psicosi e fobie ingiustificate. E' importante trovare una chiave di lettura sui social per suscitare interesse e allo stesso tempo fare divulgazione in modo corretto. Ad esempio sulla pasta si leggono sui social moltissime informazioni scorrette; si dice che è solo zuccheri che entrano nel sangue, o che devi eliminare la pasta dalla tua dieta se vuoi dimagrire, o ancora che la pasta è piena di glutine che infiamma. Questo tipo di comunicazione porta a un dilagare di casi di ragazz* che hanno un rapporto non sano con il cibo. Quindi anche quello che può essere un disturbo alimentare non diagnosticato, si alimenta quotidianamente di una scorretta comunicazione, e il rapporto con il cibo diventa sempre più cavilloso. Basti pensare a tutti i sensi di colpa che vengono instillati nella mente delle persone, da molti video e post sui social, da chi ad esempio ti dice che se mangi una fetta di torta, ingrassi. Un professionista e non, che scrive sui social e tratta determinati argomenti legati all'alimentazione o che ti propone una dieta, deve avere una sensibilità tale da pensare che dall'altra parte può esserci anche un soggetto con un disturbo alimentare legato a un problema psicologico. Quindi è importante fare attenzione, dosare le parole per descrivere quello che si vuole comunicare, pensando che dall'altra parte si può creare un falso allarmismo. Importante inoltre non manipolare il dato scientifico a proprio piacimento, per avvallare le proprie tesi, spesso infondate e pericolose. Bisogna imparare a leggere i dati e comunicare in modo imparziale, neutro, rispettando le evidenze scientifiche accolte. Questo aiuterebbe a mettere ordine tra i tanti messaggi discordanti che si leggono sui social e che portano a confusione e a comportamenti scorretti da parte di chi li legge.

Quindi come riuscire, in autonomia, a riconoscere sui social ciò che è scientificamente valido? Per riconoscere i falsi miti che vengono propinati sui social, e sviluppare in autonomia un pensiero critico sul tema dell'alimentazione il mio consiglio è di seguire prima di tutto due siti di riferimento: - Le linee guida della sana alimentazione consultabili sul sito governativo Crea, qui la versione del 2018 ->> Linee guida 2018 <<- e qui gli aggiornamenti del 2023 Si tratta di un dossier a disposizione di tutti i consumatori, che prevede la descrizione per tipo di nutriente e per alimento, inclusi i falsi miti che vengono sfatati. Un documento ufficiale per soggetti che sono nella norma, poi ci sono tutte le linee guida di diabetologia, di endocrinologia per soggetti che soffrono di queste patologie. E' importante sottolineare che si tratta di linee guida elaborate come documento divulgativo fruibile a tutti i consumatori, quindi alla portata di tutti. - L'altro sito di riferimento è quello dell'istituto superiore di sanità, IssSalute.it in cui c'è tutta la parte di alimentazione e di falsi miti, dalla paura del glutine che infiamma, al quesito se il latte è cancerogeno o meno, etc. Inoltre è possibile approfondire un determinato argomento, consultando le fonti e tutta la letteratura indicata. A chi dovrebbe affidarsi un adolescente, quando la famiglia ad esempio non è di aiuto e non si hanno i mezzi per consultare uno specialista? E' facile in questi casi lasciarsi influenzare dalle mode del momento e dalla cattiva cultura dell'alimentazione diffusa sui social Questa è una domanda abbastanza critica perché ogni adolescente ha una propria storia e potrebbe rispondere in maniera diversa alla mancanza di un supporto, o a un rifiuto da parte della famiglia. Quindi potresti trovare il ragazzo che soffre di un disturbo alimentare, di cui non ne è consapevole, e sta male perché non si sente capito dai genitori, che per giunta hanno un atteggiamento denigratorio e svalutante nei suoi confronti. La sua forma di riscatto potrebbe essere di rifiutare tutti coloro che si comportano come i genitori, quindi si allontanerà da tutti i profili social di chi deride il corpo degli altri, o costringe a seguire un determinato tipo di alimentazione, dettando leggi che non esistono. E andrà alla ricerca di persone che gli parlano in modo gentile, che sono accoglienti, che gli spiegano come mangiare in modo sano, e lo invitano a ragionare in maniera propositiva nei confronti del cibo e della vita, e magari lo fanno sdrammatizzando e facendolo ridere. E poi ci sono ragazzi insicuri, che non sentendosi sostenuti e accettati dai genitori, cercano qualcuno che dica loro cosa fare, che li faccia sentire importanti. Avendo la sensazione di non riuscire ad avere il controllo in nessun ambito della propria vita, si appoggiano su chi offre loro l'illusione di poter controllare tutto attraverso il cibo. E quindi sono alla ricerca di chi impone delle regole sull'alimentazione, perché pensano che più seguono le regole e più possono avere il controllo sul cibo. E di conseguenza se controllano ciò che mangiano, se seguono le regole, diventeranno più magri e quindi saranno accettati dalla società e amati dalla famiglia e dagli amici. Da qui ne consegue un abbracciare tutte le coercizioni che trovano sui social: "se vuoi dimagrire elimina il lattosio, il glutine, mangia solo carne e uova, etc".

In questo caso consiglio di affidarsi a delle associazioni no profit che lavorano per i disturbi alimentari, come ad esempio Alimenta. Attraverso varie attività, laboratori, meeting, la consulenza di psicologi, cercano di dare supporto a chi soffre di disturbi e alle famiglie. Mentre da evitare assolutamente quei profili che fanno passare un messaggio di ostentazione sul corpo, sulla perfezione, sul mangiare in continuazione cibi che mangiano loro. Seguite chi aiuta veramente, chi vi dà una soluzione e non vi richiede un'emulazione, chi vi fa ragionare, per poi applicare i principi nella vostra vita, rispettando quelle che sono le vostre necessità, stati d'animo e abitudini. Nel nostro paese l'alimentazione purtroppo non è una materia scolastica. Come aiutare quindi a diffondere una cultura sana e corretta sul mangiare? Come imparare a mangiare nel modo corretto? Sicuramente i due siti che ho consigliato sono molto utili. Lato mio ho cercato di fare divulgazione e diffondere una corretta cultura dell'alimentazione attraverso i social, attraverso i miei libri, come ad esempio "Le diete che ti hanno rovinato la vita" e attraverso il mio metodo didattico Bilanciamo, che insegna a mettere in pratica le linee guida della sana alimentazione. Chi segue una dieta non dovrebbe chiedere di perdere peso, ma di imparare a mangiare. Per questo sono convinta che se si riuscisse ad inserire gradualmente l'alimentazione come materia scolastica fin dalle elementari, attraverso il gioco, e poi approfondire i concetti fino alle superiori, ci sarebbe un rapporto più sano con il cibo. Come si fa per la matematica: alle elementari inizi con le addizioni e sottrazioni, per poi arrivare a espressioni, integrali e derivate alle superiori. Oggi purtroppo mangiamo male, anche perché non sappiamo nemmeno cosa mangiamo, al punto da non saper distinguere una verdura da un ortaggio o un legume. Anche quando andiamo a fare la spesa è facile lasciarsi influenzare da un marketing accattivante. Come imparare a scegliere in modo consapevole e sano? Imparare a leggere le tabelle nutrizionali per capire quello che stai scegliendo come nutrimento e non lasciarsi manipolare o attirare dalla comunicazione del marketing, che a volte spinge determinati prodotti rispetto ad altri. Inoltre è importante saper leggere le etichette sugli alimenti e conoscere gli ingredienti presenti e la loro natura e caratteristiche. Inoltre non ha senso prendere alimenti privi di lattosio o alimenti senza glutine se non si hanno intolleranze accertate, quindi cercate di mangiare in modo normale se non soffrite di qualche patologia. Inoltre non ha senso scegliere solo alimenti proteici, quando andiamo a fare la spesa, per seguire il trend del momento che dice di consumare più proteine per dimagrire. In realtà si ingrassa anche se si esagera con l'introito proteico e inoltre mangiare proteine non è sinonimo di alimentazione sana. Come per ogni alimento occorre contestualizzare ed essere consapevoli di cosa, come e quanto si sta mangiando.

Potresti spiegarci in breve il tuo metodo Bilanciamo®? E' un metodo che si basa sulle linee guida della sana alimentazione, sulla biochimica e fisiologia che ritroviamo negli studi universitari, però spiegato in modo semplice. Permette di montare passo passo un corretto stile di vita e una sana alimentazione a seconda del soggetto. Ti insegna a stimare il fabbisogno energetico, spiega il ruolo dei carboidrati, quindi quanti se ne dovrebbero mangiare, perché è sbagliato mangiarne meno o di più. Quindi vengono affrontati anche tutti i falsi miti legati a questo terrorismo che viene fatto sui carboidrati. C'è tutto un capitolo sulle proteine e sui grassi. Ti insegno a formulare i pasti e poi la giornata alimentare e poi a bilanciare tutta la settimana alimentare. Imparerai a leggere le tabelle nutrizionali, ad andare al ristorante e scegliere all'interno di un menù. E di conseguenza a non sentirti in colpa se mangi una pizza che non si chiama pizza proteica o un biscotto che non è la ricettina fit propinata sui social. E' un metodo didattico che passo passo ti insegna le basi della nutrizione e a formulare una corretta alimentazione che risponde alle tue esigenze e che può essere anche diversa di settimana in settimana. E' un metodo che insegna a gestire correttamente quello che che devi mettere a tavola e ad avere una consapevolezza di quello che stai mangiando. Perché se non sai cos'è un piatto di cacio e pepe a livello nutrizionale, se non sei consapevole di cosa stai mangiando, non riuscirai a metterlo a tavola in maniera corretta. Se conosci ciò che stai mangiando, sarai in grado di fare delle scelte alimentari sane che garantiscono nutrimento.

Dalla pandemia il rapporto delle persone con il cibo è peggiorato, perché e in che modalità? E' peggiorato perché dalla pandemia ad oggi sono aumentate in maniera esponenziale le proposte di diete pericolose da seguire. Le persone sono bombardate da messaggi, consigli, promesse miracolose che creano una gran confusione. Quindi se in passato capitava di provare due diete l'anno, adesso le persone ne provano pure cinque o sei. E' nato un vero e proprio mercato di diete, sponsorizzato anche dagli stessi professionisti che propongo piani dietetici, senza neanche conoscere il soggetto che la seguirà. Tutto ciò non ha fatto altro che peggiorare l'educazione alimentare, rafforzando una visione della dieta come privazione, restrizione e proibizione. Tutti i trend delle diete che girano sui social hanno portato a un rapporto con il cibo sempre più difficile, e anche le performance metaboliche peggiorano perché più diete fai, meno il metabolismo risponde. Pericolosi anche tutti quei profili che rifilano integratori o goccine amare per togliere il senso della fame nervosa o emotiva. Anche sulla fame nervosa c'è un marketing spudorato e vergognoso: vengono dati consigli che non tengono assolutamente conto di cosa si nasconde realmente dietro questo rapporto con il cibo. Prendere delle gocce, mangiare radici di cicoria, allontana solo dal problema reale che va analizzato e studiato. Una fame nervosa, può derivare da una problematica psicologica che deve essere indagata e affrontata attraverso un percorso con uno psicoterapeuta altrimenti potrebbe evolversi in una condizione psicologica più grave e un disturbo alimentare conclamato. Quando parliamo di fame nervosa non c'entra nulla il cibo in sé, ma si somatizza sul cibo una problematica emotiva che solo analizzandola e affrontandola possiamo risolvere. All'interno del libro infatti viene descritto molto bene ciò che differenzia una fame fisiologica da una fame emotiva e una fame ormonale che invece può sopraggiungere attraverso l'utilizzo di farmaci o cambiamenti ormonali come la menopausa o nei giorni precedenti alle mestruazioni per esempio. Photo Courtesy

Quali sono le richieste di aiuto che ricevi più frequentemente? Spesso ricevo richieste di smentire delle fake news che i miei followers ritrovano su alcuni profili e che creano loro disagio, proprio per il modo in cui viene comunicato un determinato concetto. In questi casi cerco di fare un contenuto sul mio profilo che tranquillizzi, rassereni e spieghi con la letteratura scientifica quello che avviene. Inoltre ricevo messaggi che riguardano la paura di mangiare. Nel libro riporto il caso studio di Sofia, una ragazza che è arrivata a mangiare pochissimo rispetto a quello che avrebbe dovuto e ad allenarsi tantissimo fino a non perdere più peso. E quindi diventa necessario fare una Reverse Diet, per tornare e reimpostare una corretta alimentazione e un corretto funzionamento del nostro organismo. Un'altra richiesta fondamentale che spesso ricevo da signore e ragazze è come cercare di essere costanti nell'attività sportiva, che viene vista ancora come una possibilità e non come una necessità. Il movimento, insieme alla corretta alimentazione, è uno dei capisaldi della prevenzione. Gli esperti consigliano di praticare almeno 150 minuti di attività fisica alla settimana e 10.000 passi al giorno. Inoltre consiglio sempre di non fidarsi dei consigli dati sui social. Se hai un problema consulta un esperto, informati, studia, approfondisci e non credere a chi ti da soluzioni facili, superficiali e sfrutta la tua disperazione per venderti il suo prodotto, la sua dieta etc. Giulia Biondi, biografia Giulia Biondi è dottoressa in Biologia della nutrizione, con doppia specializzazione in Nutrizione clinica e in Scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Insegna Alimentazione e Chimica degli alimenti ed è relatrice nel Lazio per conto del CONI. Alle attività – rivolte sia a privati che ad aziende multinazionali – di formazione e didattica, ricerca e consulenza, sviluppo di prodotti alimentari e ricette, affianca ormai da anni quella di divulgatrice.