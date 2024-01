Internal shower drink: cos'è la bevanda detox che aiuta la digestione

Dopo le feste capita di sentirsi un po' appesantiti e per ovviare al problema, oltre a tornare con calma e senza stress a un regime alimentare sano ed equilibrato, potrebbe venire in soccorso una bevanda facile da realizzare in casa con pochi ingredienti, che aiuterebbe a migliorare la digestione : l'Internal shower drink.

Una volta che tutti gli ingredienti sono in acqua, mescolare e lasciare riposare per circa 15 minuti , il tempo necessario perché i semi di chia assorbano l'acqua. Successivamente, mescolare una seconda vola. A questo punto l 'Internal shower drink è pronto e si può bere .

Attenzione anche a come si sorseggia questa bevanda. Mai farlo troppo velocemente e senza essersi prima assicurati che l'acqua usata sia sufficiente. I semi di chia, infatti, la assorbono e si gonfiano, e se ingeriti velocemente e senza essere accompagnati da una quantità idonea di acqua possono esporre al rischio di soffocamento o rendere più difficile la deglutizione perché una volta espansi possono ostruire l' esofago . Ovviamente su tratta di un'eventualità piuttosto remota ma per non correre rischi è bene attenersi alle indicazioni della ricetta dell' Internal shower drink e assumerlo così in tutta sicurezza.

In particolare, un'assunzione eccessiva di semi di chia può portare a gonfiore addominale e diarrea . Per questo è bene non superare i due cucchiai e non bere più di una volta al giorno l'Internal shower drink, soprattutto se non si è abituati a consumare un alto numero di fibre nella propria dieta abituale.

Nonostante i semi di chia siano considerati un alimento estremamente benefico per l'organismo, non bisogna esagerare con le dosi. Essendo molto ricchi di fibre , infatti, mangiarne troppi in una volta sola può portare a un effetto opposto a quello desiderato, ovvero causare alcuni disturbi digestivi , soprattutto nelle persone particolarmente sensibili sotto questo punto di vista.

Altri modi per mangiare semi di chia

I semi di chia sono ricavati dalla coltivazione della Salvia Hispanica, una pianta che cresce soprattutto in America Latina. Oltre ad essere un'ottima fonte di fibre sono anche ricchi di Omega 3 e di calcio e aiutano a equilibrare i livelli di zuccheri nel sangue.

Essendo preziosi alleati per la salute, inserirli nella propria dieta è indubbiamente una buona idea. Oltre a bere l' Internal shower drink, i semi di chia possono essere consumati in diversi modi, sia cotti che crudi, anche se per mantenerne intatte tutte le proprietà si consiglia questa ultima opzione.

Un modo ottimo e pratico per aggiungere i semi di chia alla propria alimentazione è quello di mangiarli a colazione. Le alternative, infatti, in questo caso non mancano. Possono essere aggiunti crudi allo yogurt, magari insieme al muesli, ai cereali o alla frutta. Ottimi anche da inserire in centrifugati o smoothies, meglio invece evitarli in frullati o latte semplice perché potrebbero cambiarne la consistenza.

Un cucchiaio in questo caso è più che sufficiente. Una volta versato nella base che si preferisce è bene lasciare riposare per qualche minuto il composto, per dare così ai semi di chia il tempo di assorbire il liquido e gonfiarsi.

I semi di chia possono però anche arricchire le insalate, rese così più ricche anche dal punto di vista nutrizionale.

Ma non finisce qui, per mangiare i semi di chia, questi possono anche essere macinati crudi fino a formare una farina da mixare con quella classica per preparare pizze, panini, pane, facacce e dolci come torte, pancake o muffin.

Se invece si preferisce berli, oltre all' Internal shower drink, possono essere aggiunti a te, tisane o bevande fredde.

I semi di chia possono essere acquistati nei supermercati, nei negozi specifici e online. Conservarli è piuttosto semplice, basta metterli all'interno di un barattolo di vetro e riporli in un posto che li tenga il più possibile al riparo dalla luce, come una dispensa chiusa. In estate, se il caldo è piuttosto insistente, si possono anche conservare in frigorifero.