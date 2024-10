Assorbimento e fattore intrinseco La vitamina B12, per essere assorbita a livello dell'ileo terminale, deve legarsi ad un fattore intrinseco secreto dalle cellule parietali della mucosa gastrica; la sua percentuale di assorbimento non è proporzionale alla quantità introdotta (0,5 microg = 75%; 1microg = 40%). E' quindi ovvio che, se l'origine della carenza vitaminica dipende da un difetto funzionale gastrico inerente la produzione di fattore intrinseco, oppure da un malassorbimento intestinale (dell'ileo terminale), l'assunzione di integratori di vitamina B12 può dimostrarsi una strategia insufficiente. Inoltre, in virtù della limitata capacità di assorbimento alimentare di cobalamina, l'integrazione basata su dosi molto elevate e per trattamenti di breve durata non è consigliabile.

Riserve di B12 nell'organismo Tuttavia, l'organismo possiede riserve eccellenti di vitamina B12 che, in caso di carenze alimentari, possono coprire il fabbisogno metabolico anche per diversi anni; inoltre, nonostante 0,5 microgrammi di cobalamina vengano escreti quotidianamente con la bile, sono riassorbiti in misura dell'80% circa. L'emivita della vitamina B12 oscilla tra i 12 mesi ed i 4 anni.

Chi non mangia carne e altri alimenti animali deve prendere la B12? Gli integratori di vitamina B12 hanno un buon utilizzo nella compensazione di alcuni regimi vegetariani. I vegani (che aborrano qualsiasi alimento di origine animale) non hanno la possibilità di assumere cobalamina, in quanto essa può essere introdotta solo con alimenti di origine animale; ne sono ricchi i prodotti latto-caseari fermentati, in quanto batteri, alghe e funghi sono gli unici organismi in grado di Le alghe non possono essere considerate un bon integratore di vitamina B12 per i vegani, in quanto pur risultando ricche di tale vitamina secondo le classiche tabelle nutrizionali, la contengono in una forma assai scarsamente biodisponibile. E' comunque doveroso precisare che - grazie ad abbondanti riserve epatiche di cobalamina (se già costituite), ottima capacità di riassorbimento intestinale, lunga emivita - le carenze di cobalamina nei soggetti vegani, oggi, non sono frequenti; ciò nonostante, in virtù dell'importanza che essa riveste nel mantenimento di alcuni processi metabolici, nella sintesi di acidi nucleici e nella strutturazione nervosa (anche del feto in caso di gravidanza), è consigliabile a tutti i praticanti di regimi alimentari incompleti o carenti l'utilizzo di integratori di vitamina B12. Le carenze possono causare disturbi nervosi ed anemia megaloblastica (analoga alla carenza di acido folico).