Integratori per Unghie

Le unghie sono "estensioni dell' epidermide " che originano dalla matrice ungueale; si formano mediante l' ipercheratinizzazione (marcata sintesi e strutturazione di una proteina detta cheratina ) della cute e, come i peli , penetrano in profondità fino al derma .

Gli integratori per le unghie sono prodotti da banco che, in condizioni d'insufficienza nutrizionale o di deterioramento specifico (delle unghie stesse), dovrebbero favorire il ripristino delle condizioni fisiologiche essenziali alla sintesi dei tessuti cheratinizzati. Gli integratori per le unghie sono di due tipi:

Sono liquidi utilizzati per nutrire e contrastare la fragilità ungueale ; in termini pratici, mentre l'emulsione nutre l'unghia e fornisce uno "scudo idrofobo" grazie alla presenza di lipidi simili a quelli propri del tessuto corneo di origine, il gel indurisce la scaglia e la protegge dagli stress esterni di natura chimico-fisica.

Utilità

Gli integratori alimentari per le unghie, nonostante la dicitura, non agiscono in maniera SPECIFICA sulla crescita o sulla ricostituzione dell'unghia.

Come tutti gli altri tessuti, anche le unghie crescono in base a stimoli organici e meccanismi fisiologici. E' logico che, come per i peli, i capelli e la pelle, anche per le unghie alcune patologie e/o la malnutrizione possono incidere negativamente sull'integrità e la velocità di crescita; tuttavia, gli ingredienti utilizzati nella formulazione delle capsule NON costituiscono principi attivi determinanti a tal scopo.

In definitiva, supponendo uno stato di malnutrizione tale da poter alterare la crescita ed il mantenimento ungueale, qualsiasi integratore a base di amminoacidi solforati, sali minerali e vitamine può sostituire (forse in maniera più efficace) un integratore alimentare per le unghie.

Per i gel ad uso topico il discorso è differente; possiedono un effetto realmente ricostituivo sull'unghia... ma non è detto che questo sia dovuto al nutrimento della scaglia! Applicare 3 strati di prodotto determina senz'altro un ispessimento significativo ed una conseguente protezione chimico-fisica dagli urti e dagli agenti corrosivi; tuttavia, ricordiamo che l'unghia è costituita da tessuto MORTO cheratinizzato! Pertanto, anche se gli ingredienti di emulsioni e gel venissero assorbiti per "diffusione chimica", la cellule cheratinizzate NON sarebbero in grado di metabolizzarli in alcun modo.