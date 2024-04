La manifestazione della stitichezza sarebbe da interpretare come un SINTOMO e non come una malattia; ciò nonostante, non è raro che venga utilizzata come sinonimo di " sindrome del colon irritabile". Questo è un equivoco abbastanza comune MA piuttosto grossolano, giacché NON SEMPRE la stipsi si correla al disturbo su menzionato; inoltre, anche se ne facesse parte, costituirebbe soltanto UNO dei sintomi o dei segni clinici responsabili della ben più complessa "sindrome".

Quando la stitichezza si manifesta in maniera idiopatica, ci sono molte probabilità che si tratti di sindrome del colon irritabile; al contrario, in un soggetto SANO o con patologie ben compensate farmacologicamente, la stitichezza dovrebbe rispondere positivamente al duplice intervento sul fronte nutrizionale (dieta + integratori contro la stitichezza) e motorio.

Prima di iniziare, ritengo opportuno fare una breve panoramica sulle componenti nutrizionali più importanti da apportare in caso di stitichezza, dato che la maggior parte di queste viene sfruttata come substrato per la formulazione di integratori alimentari contro la stitichezza.

Tipologie di integratori

Descriviamo in maniera più accurata le varie categorie di integratori alimentari contro la stitichezza.

Integratori di fibra alimentare

Comprendono sia molecole viscose, sia molecole non viscose, tutte con azione pro massificante delle feci.

Integratori alimentari a base di piante irritanti

Questi integratori contro la stitichezza sono ricavati da certi organismi vegetali che dimostrano una funzione lassativa differente a quella massificante dei precedenti. Per lo più, tale meccanismo è legato alla presenza degli antrachinoni, ovvero molecole derivanti dalla via metabolica dell'acido malonico. ATTENZIONE! Gli antrachinoni sono sconsigliati in caso di gravidanza e di allattamento .

Il primo è senz'altro il succo di Aloe (NON il gel!), con il suo contenuto di antrachinoni stimolanti. Queste sostanze svolgono (in base al tipo di antrachinone specifico) un'azione più o meno irritante della mucosa, che induce un aumento del transito intestinale. Ovviamente, gli effetti collaterali di un eventuale eccesso, o dell'assunzione cronica, non sono trascurabili (disidratazione, squilibri elettrolitici, dipendenza psicologica dal prodotto...).

(NON il gel!), con il suo contenuto di antrachinoni stimolanti. Queste sostanze svolgono (in base al tipo di antrachinone specifico) un'azione più o meno irritante della mucosa, che induce un aumento del transito intestinale. Ovviamente, gli effetti collaterali di un eventuale eccesso, o dell'assunzione cronica, non sono trascurabili (disidratazione, squilibri elettrolitici, dipendenza psicologica dal prodotto...). Meno concentrata e considerata un vero e proprio fitocomplesso, la droga a base di foglie e baccelli essiccati di senna (genere Cassia); anch'essa ricca di antrachinoni, rappresenta un potente lassativo irritante che si attiva solo a contatto con la flora batterica intestinale (sennosidi); inoltre, l'alto contenuto in reina (tipica della senna), facilita il rilascio di acqua da parte del colon. Il dosaggio è da valutare in base alla forma d'assunzione, poiché gli effetti collaterali possono essere diversi.

(genere Cassia); anch'essa ricca di antrachinoni, rappresenta un potente lassativo irritante che si attiva solo a contatto con la flora batterica intestinale (sennosidi); inoltre, l'alto contenuto in reina (tipica della senna), facilita il rilascio di acqua da parte del colon. Il dosaggio è da valutare in base alla forma d'assunzione, poiché gli effetti collaterali possono essere diversi. Segue poi la cascara , ovvero la corteccia di un albero americano (genere Rhamnus); anch'essa sfrutta il meccanismo lassativo stimolante dei due precedenti (antrachinoni irritanti), ma con un'efficacia stimolante leggermente più blanda. La dose di assunzione (da contestualizzare saltuariamente) si aggira intorno ai 2-4 ml di estratto prima del sonno.

, ovvero la corteccia di un albero americano (genere Rhamnus); anch'essa sfrutta il meccanismo lassativo stimolante dei due precedenti (antrachinoni irritanti), ma con un'efficacia stimolante leggermente più blanda. La dose di assunzione (da contestualizzare saltuariamente) si aggira intorno ai 2-4 ml di estratto prima del sonno. Anche la frangola (genere Rhamnus) contiene buone percentuali di antrachinoni irritanti-stimolanti; com'è deducibile, sfrutta lo stesso meccanismo e può manifestare i medesimi effetti collaterali. Sia in forma di tisana, sia in forma di estratto, la dose dei suoi antrachinoni NON deve superare i 30 mg/die. NB . La forma vegetale fresca induce vomito.

(genere Rhamnus) contiene buone percentuali di antrachinoni irritanti-stimolanti; com'è deducibile, sfrutta lo stesso meccanismo e può manifestare i medesimi effetti collaterali. Sia in forma di tisana, sia in forma di estratto, la dose dei suoi antrachinoni NON deve superare i 30 mg/die. . La forma vegetale fresca induce vomito. In ultimo, ma non meno utile, il rabarbaro (genere Rheum). Questo, oltre a costituire un eccellente fitocomplesso, a piccole dosi promuove la digestione ed è colagogo (benefico per il fegato); oltre i 4 g per volta, invece, grazie ai ben noti antrachinoni, può ricalcare splendidamente la funzione dei prodotti su elencati. Per la azione più delicata, il rabarbaro è considerato il più idoneo al trattamento prolungato contro la stitichezza.

NOTA BENE Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021 In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna. Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (allegato III parte A del suddetto regolamento): Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene; Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.

Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è sottoposto alla sorveglianza della Comunità (allegato III parte C): Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.



Integratori alimentari a base di lipidi

Alcuni, come quello extravergine d'oliva, sono da considerare anche dei veri e propri alimenti. I lipidi in essi contenuti svolgono una funzione essenzialmente lubrificante, tuttavia, l'olio più efficace da utilizzare contro la stitichezza è senz'altro quello di ricino (genere Ricinus). Questo liquido grasso, essendo costituito in gran parte da trigliceridi di acido ricinoleico, è estremamente irritante per la mucosa colica ed oltre alla funzione lubrificante manifesta una certa attività irritante-stimolante.