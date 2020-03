Integratori di Omega 3: Come Valutarne la Qualità

Per EPA e DHA: pesce grasso dei mari freddi (come il salmone ), pesce azzurro (come lo sgombro ), fegato di pesce e olio di estrazione (come quello di merluzzo ), krill e olio di estrazione, alghe e olio di estrazione, altri (come quello di calamaro ) ecc.

Perché Usarli?

Gli integratori più diffusi di omega 3 contengono soprattutto acido docosaesaenoico ed eicosapentaenoico.

È di uso comune definire ALA, EPA e DHA come "acidi grassi essenziali" (AGE).

Tuttavia, l'unico realmente necessario è (o dovrebbe essere) l'acido alfa linolenico (che il corpo umano usa come substrato per ottenere gli altri due).

Ciò non toglie che l'acido eicosapentaenoico e il docosaesaenoico esercitino varie funzioni determinanti, soprattutto per il feto, per il bambino, per l'anziano, per il cardiopatico e per chi soffre di dismetabolismi. Ecco perché oggi gli enti di ricerca esortano la popolazione a non sottovalutarne l'importanza nutrizionale.

In passato si dava importanza esclusivamente alla somma totale degli omega tre presenti nella dieta, mentre le nuove raccomandazioni stabiliscono un livello minimo di sicurezza anche per EPA e DHA. Oggi, infatti, si è a conoscenza del fatto che un eventuale "difetto metabolico" (vecchiaia, farmaci ecc.) può compromettere la trasformazione di ALA nei derivati EPA e DHA, favorendone la carenza e aumentandone di conseguenza il fabbisogno nutrizionale.