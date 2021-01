Cosa Sono Gli integratori per l'ansia sono prodotti da banco che non necessitano la prescrizione del medico curante o dello specialista (anche se ciò non significa che siano inefficaci o privi di controindicazioni ). Shutterstock Gli integratori per l'ansia sono prevalentemente di tipo erboristico, quindi a base di piante mediche officinali o loro estratti: foglie fresche o secche per le tisane, estratto secco in capsule, compresse, gocce, tinture madri ecc. Gli integratori per l'ansia sono moltissimi e spesso possiedono principi attivi, meccanismi di azione, farmacodinamica e farmacocinetica parecchio differenti l'uno dall'altro. Tuttavia, l'obiettivo di questo articolo non è quello di fornire un elenco dettagliato di tutti gli integratori per l'ansia presenti sul mercato, bensì di illustrare quali ingredienti potrebbero contenere . In tal modo il consumatore, consultando attentamente l'etichetta degli integratori per l'ansia, sarà in grado di interpretarne gli eventuali effetti benefici auspicabili rispetto alla propria condizione.

Raccomandazioni In genere, gli integratori per l'ansia non hanno grossi effetti collaterali, anche se è sempre consigliabile un preventivo consulto medico, il consumo nel rispetto della posologia consigliata, e l'astensione dall'utilizzo in condizioni fisiologiche speciali, quali gravidanza e allattamento. Consultare uno specialista prima di assumere integratori per l'ansia è importante soprattutto per i pazienti già sottoposti a terapie farmacologiche (farmaci per curare l'ansia) o affetti da particolari patologie. Prima di iniziare con la descrizione dei vari integratori, è opportuno fornire una definizione precisa di ansia: "Anticipazione apprensiva SPROPORZIONATA di un pericolo o di un evento negativo FUTURI e realmente NON pericolosi, con sintomi spiacevoli di disforia o tensioni fisiche (...) FONTI: APA, 1994; cit. in: Franceschina et al., 2004, p. 213 - American Psichiatric Association - 1994; Perugi, Toni, 2002, p. 600).