Integratori per abbassare la pressione: quali i più efficaci?

In questo breve articolo ci soffermeremo su alcuni integratori alimentari (in realtà, supplementi nutrizionali) che possono contribuire – in associazione alla dietoterapia e piano terapeutico motorio – alla normalizzazione dei valori pressori .

Contrariamente a quanto si reputava in passato, molte forme di ipertensione possono essere guarite definitivamente, rendendo i pazienti indipendenti dall'uso dei farmaci. Non è ovviamente scontato che ciò avvenga – ovviamente nelle forme ipertensive con una certa base ereditaria, e in quelle cronicizzate da molti anni – ma anche solo la riduzione al minimo dei dosaggi è di certo un eccellente risultato.

Le cause di pressione alta sono di vario genere; spaziano da quelle non modificabili come la predisposizione genetica (più o meno prevalente, a seconda del caso), a quelle modificabili dello stile di vita , come il sovrappeso grave, la sedentarietà , il fumo di sigaretta, l' abuso alcolico , una dieta sbilanciata , lo stress eccessivo ecc.

Meglio identificabile come ipertensione arteriosa primaria , la pressione alta rappresenta quindi un fattore di rischio molto importante per morte prematura e invalidità permanente nei soggetti che ne soffrono e, in particolare, in quelli che presentano anche altri fattori di rischio ( diabete mellito tipo 2 , obesità, dislipidemia a carico del colesterolo LDL , tabagismo di sigaretta , stress ecc.).

Il dosaggio più studiato, anche in altri contesti come la disfunzione erettile , è di 5000 mg / die, con o senza cibo . All'eventuale insorgenza di prurito , dividere il dosaggio a 2500 mg per volta.

I nitrati assunti con la dieta vengono scomposti in nitriti , a loro volta trasformati in ossido nitrico (NO) secondo necessità dell'organismo.

È importante fare questa precisazione, poiché il loro utilizzo come fertilizzante e come additivo alimentare conservante è tutt'ora fortemente contestato, a causa della loro relazione con la produzione di nitrosammine cancerogene nello stomaco (previa conversione in nitriti da parte di batteri nitrificanti, in presenza di acidi e ammine ).

La liquirizia , rimedio tradizionale per i dolori di stomaco , è anche una "soluzione casalinga" nota da tempi immemori per alzare la pressione senza l'uso di farmaci (si rivela utilissima a chi soffre di pressione bassa ). È quindi da evitare in caso di ipertensione.

Sono contemplati il tè verde e il cacao o il cioccolato , in dosi controllate, per la loro ricchezza in antiossidanti sinergici al mantenimento del NO.

Quindi, per non aggravare l'ipertensione, è sconsigliato assumere energy drink , blend pre-workout a base di stimolanti, stack e altri integratori per "facilitare" il dimagrimento , tonici (guaranà, ginseng ecc.).

