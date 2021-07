Insalate Miste: quante calorie hanno?

Soprattutto in estate, uno dei piatti più gettonati è l'insalata perché fresca, veloce da preparare e decisamente benefica per l'organismo.

Insalata di pasta

Questa variante è sostanzialmente un primo piatto e si discosta leggermente dalla vera insalata, anche se rientra in questa categoria.

La base del piatto è la pasta fredda, che può essere condita in mille modi diversi. Solitamente non mancano mozzarella e verdure fresche come pomodori, olive, cetrioli, condite con sale, pepe e olio d'oliva.

Indicativamente, una porzione da 200 grammi di insalata di pasta semplice, contiene: