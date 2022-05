Preparazione

1. Prendiamo gli asparagi, tagliamo la parte finale e li peliamo con il pelapatate.

Photo Courtesy Lavare e tagliare gli asparagi

2.Sbucciamo e puliamo bene le fave fresche in baccello.

Photo Courtesy Sbucciare le fave fresche in baccello

3. Mettiamo in ammollo fave e asparagi per togliere tutte le impurità. Cuociamo tutto in acqua bollente per circa 5 minuti e poi li mettiamo in acqua con ghiaccio per fermare la cottura.





Photo Courtesy Aggiungere del formaggio spalmabile light

Terminiamo il piatto con del formaggio spalmabile, un filo d'olio, sale, e una foglia di menta fresca.

Un piatto sano e buonissimo!