Insalata antinfiammatoria: la ricetta per disintossicare il fegato

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

I piatti perfetti per portare avanti una dieta detox amica del fegato sono diversi, a partire da questa insalata , gustosa, bilanciata e dal potere antinfiammatorio .

Il fegato è un organo fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo perché svolge diverse e preziose funzioni: è coinvolto nei processi digestivi , nell'assimilazione dei nutrienti e nella sintesi del colesterolo , elimina le sostanze di scarto e produce enzimi e ormoni . Per questo è fondamentale depurarlo mantenendo un' alimentazione sana , che comprenda cibi antinfiammatori e disintossicanti .

Se alcuni di questi ingredienti non piacciono sono possibili alcune variazioni o aggiunte. Ottimi antinfiammatori sono ad esempio anche barbabietole , broccoli , cavoli e spinaci .

Condire il tutto con olio extravergine di oliva , poco sale e un po' di zenzero, fresco o in polvere.

I carciofi possono essere aggiunti sia crudi, tagliati finemente, sia cotti, sbollentati in acqua.

Lavare accuratamente tutta la verdura , tagliarla delle dimensioni che si preferiscono e versarla in una ciotola capiente.

Benefici

Questa insalata è un toccasana per l'organismo, e in particolare per il fegato, sul quale svolge un'azione detossinante.

Rucola e radicchio, infatti sono potenti antinfiammatori, oltre che alimenti preziosi per migliorare il sistema immunitario e il transito intestinale. Il radicchio nello specifico, assicura una quota importante di antociani, elementi che proteggono la salute epatica.

Anche i carciofi svolgono un'azione depurativa del fegato. Il salmone è ricco di lipidi polinsaturi come gli Omega 3 che contrastano i processi infiammatori.

Le arance hanno proprietà nutraceutiche, grazie al loro alto contenuto di polifenoli, antinfiammatori naturali, così come l'avocado, ricco di flavonoidi, carotenoidi, fitosteroli e acidi grassi omega 3.

I semi e le noci, invece, apportano ottime quantità di vitamina E, anch'essa dalle proprietà antiossidanti.

L'olio extravergine d'oliva garantisce una buona assunzione di oleocantale e oleuropeina, molecole che aumentano la produzione di un potente antiossidante, il glutatione, e di acidi grassi essenziali come l'acido oleico che svolge un'azione antinfiammatoria e migliora il metabolismo dei lipidi e degli zuccheri, riducendo il loro impatto sul fegato.

Infine, per dare un gusto extra estremamente benefico, lo zenzero è l'ideale. Noto da secoli per le proprietà benefiche, oltre ad essere antinfiammatorio, grazie soprattutto alla presenza dei gingeroli, svolge anche un'azione antiossidante.