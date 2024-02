Infuso al carciofo antinfiammatorio: la ricetta per sfiammare l'organismo bevendo

Infusi e tisane sono un toccasana per la salute complessiva dell'organismo e, soprattutto in inverno, sono anche molto piacevoli da sorseggiare perché oltre al sapore gradevoli essendo calde donano nel complesso una sensazione di benessere generale. A seconda dell'ingrediente principale con il quale si decide di prepararle è possibile ottenere un effetto diverso. Per chi ad esempio desidera depurare e sfiammare l'organismo, una delle opzioni più indicate è l'infuso di carciofo. Farlo è semplicissimo e consente al contempo di non sprecare le foglie esterne dei carciofi e i gambi, che normalmente quando si cucina vengono gettate ma che in questo modo, invece, possono risultare di nuovo utili e preziose. Ecco quindi come preparare una bevanda buona per l'organismo e per il Pianeta. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Infuso al carciofo 250 grammi di foglie e gambi di carciofi

Spicchi di limone

Semi di finocchio o erbe aromatiche a piacere Pulire i carciofi e cuocere le foglie e in gambi in 3 litri d'acqua bollente per circa quindici minuti. Aggiungere il limone a spicchi (quanto se ne desidera) e le erbe aromatiche o i semi di finocchio a piacimento. Togliere dal fuoco e lasciare gli ingredienti in infusione per qualche minuto, poi filtrare la bevanda con un colino. Se il gusto risulta troppo intenso o amaro, la tisana può essere dolcificata con un po' di miele, zucchero o stevia. Questo infuso può essere consumato sia caldo sia freddo. Se non lo si beve subito può anche essere conservato all'interno di una bottiglia di vetro e sorseggiato nell'arco della giornata.