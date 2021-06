Mancanza di Appetito la Mattina: Cause Inappetenza a Colazione

Introduzione Ci sono molte ragioni per cui non si avverte il bisogno di mangiare appena svegli. In alcuni casi, potrebbe essere da imputare a una cena abbondante la sera prima oppure a fluttuazioni naturali dei livelli ormonali, stato di gravidanza e tipiche nausee mattutine, disturbi di vario genere. A volte, può essere un segno di ansia, depressione o un'altra condizione di salute che richiedono il consulto del proprio medico. Aspettare un po' prima di fare colazione, provare ad alternare con nuovi ingredienti o stabilire abitudini salutari costruendo una routine mattutina può aiutare a stimolare la fame a colazione.

Pasti serali abbondanti e inappetenza al risveglio Uno dei motivi principali per cui si potrebbe non avere fame quando ci si sveglia è l'aver consumato una cena abbondante o uno spuntino prima di dormire, la sera prima. Questo può essere particolarmente comune e normale se il pasto era ricco di grassi o proteine. Questi macronutrienti possono rallentare lo svuotamento dello stomaco e riservare senso di sazientà più a lungo, anche la mattina successiva. Le proteine, in particolare, possono anche alterare significativamente i livelli di ormoni che regolano la fame e l'appetito, tra cui grelina, peptide-1 simile al glucagone, peptide YY e colecistochinina. Allo stesso modo, i pasti ricchi di grassi possono alterare i livelli di alcuni ormoni associati all'appetito e alla sensazione di pienezza, portando a una diminuzione della fame.