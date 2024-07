In estate si può mangiare il gelato a pranzo?

Il gelato a pranzo va bene? Il gelato da solo non rappresenta un pasto completo perché non apporta tutti gli elementi essenziali per renderlo tale. Tuttavia, se si mixano bene i gusti, scegliendo creme e frutta insieme, occasionalmente può anche essere mangiato a pranzo.

Ogni quanto mangiarlo a pranzo? Il gelato a pranzo andrebbe mangiato non più di una o due volte a settimana. Anche se con le dovute accortezze non ci sono controindicazioni, sostituire un vero pasto con il gelato non infatti può certo diventare una consuetudine, altrimenti il rischio è di assumere troppi zuccheri. Inoltre, una dieta sana è una dieta il più possibile varia e questo comporta che nessun pasto dovrebbe essere ripetuto esattamente uguale troppi giorni durante la settimana. Il gelato a pranzo può essere mangiato anche dalle persone che stanno seguendo un regime alimentare ipocalorico, senza esagerare con le dimensioni e sempre tenendo conto delle considerazioni fatte finora. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.