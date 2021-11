Impronta Idrica: Cos'è e Quanto è Importante

L'argomento non è particolarmente semplice, in quanto richiede una modesta conoscenza di ecologia , economia e antropologia / sociologia ; tenteremo quindi di rendere i contenuti sufficientemente "digeribili", trasmettendo ugualmente le nozioni fondamentali.

In questo articolo esporremo il concetto di impronta idrica soffermandoci, in particolar modo, sulla sua importanza nell'ambito della cosiddetta sostenibilità .

Ciò facilita la comprensione di come le scelte e i processi economici influenzino la disponibilità delle risorse idriche e di altre realtà ecologiche in tutto il mondo (e viceversa) .

L'acqua grigia si riferisce al volume d'acqua necessario per diluire gli inquinanti (scarichi industriali, infiltrazioni da bacini di decantazione durante le operazioni minerarie, acque reflue municipali non trattate, inquinamento da fonti decentrate come il deflusso agricolo o urbano) in misura tale che la qualità dell'acqua soddisfi gli standard di qualità concordati.

La variazione virtuale di acqua in un'area corrisponde all' importazione netta di acqua virtuale (Vi net), definita come la differenza dell' importazione lorda di acqua virtuale (Vi) dalla sua esportazione lorda (Ve).

Fornisce gran parte del cibo consumato dalle comunità povere nei paesi in via di sviluppo .

Ad esempio, il trattamento dell' acqua inquinata nei vari processi, in modo che ritorni nell'ambiente più pulita. Oppure, la ricerca di fonti sostenibili per le materie prime, come canna da zucchero , arance e mais.

Il lavoro svolto della Carbon Trust con la principale azienda farmaceutica globale, la "GlaxoSmithKline" (GSK), ha individuato quattro ambiti-chiave da mettere in relazione per il progetto:

In parole povere, l'impronta idrica di un'impresa è costituita dall'acqua utilizzata per la produzione/fabbricazione, o per le attività di supporto, e dall'uso indiretto dell'acqua nella catena di approvvigionamento del produttore.

Il consumo idrico diretto è l'acqua utilizzata in casa , mentre il consumo idrico indiretto si riferisce al volume totale di acqua dolce che viene utilizzato per produrre beni e servizi sfruttati.

La parte esterna dell'impronta idrica di una nazione varia fortemente da paese a paese. Alcune nazioni africane, come il Sudan, il Mali, la Nigeria, l'Etiopia, il Malawi e il Ciad quasi non hanno impronta idrica esterna, semplicemente perché hanno poche importazioni.

Prendendo l'uso delle risorse idriche domestiche come punto di partenza per calcolare l'impronta idrica di una nazione, si dovrebbero sottrarre i flussi idrici virtuali che lasciano il paese e aggiungere i flussi idrici virtuali che entrano .

Quando si valuta l'impronta idrica di una nazione, è fondamentale tenere conto dei flussi internazionali di acqua virtuale (detta anche acqua incorporata, ovvero l'acqua utilizzata o inquinata in relazione a tutti i prodotti agricoli e industriali) in uscita ed in entrata .

L'impronta idrica esterna è la quantità di acqua utilizzata in altri paesi per produrre beni e servizi importati e consumati dagli abitanti del paese .

In termini relativi invece (cioè tenendo conto delle dimensioni della popolazione), la popolazione degli Stati Uniti ha un consumo superiore, con 2480 m3/anno pro capite , seguita da alcune dell'Europa Meridionale come Grecia , Italia e Spagna ( 2300-2400 m3/anno pro capite ).

In media, il 92% di questo è incorporato nei prodotti agricoli consumati , il 4,4% nei prodotti industriali consumati e il 3,6% è l'uso di acqua domestica . L'impronta idrica globale relativa alla produzione di beni per l' esportazione è di 1,762 Gm3∕ anno.

L'impronta idrica pro capite di un paese corrisponde alla divisione dell'assoluta per il numero di abitanti , e può essere utilizzata per il paragone verso altre nazioni.

L'impronta idrica della produzione e quella del consumo, possono essere stimate anche per qualsiasi unità amministrativa come una città, una provincia, un bacino fluviale o il mondo intero.

In dieci anni, dal 2002 al 2012, il "Gravity Recovery and Climate Experiment" ha calcolato che tali risorse si sono ridotte di 1 ,4 m anno-1 , ovvero quasi il +8% rispetto al tasso di ricarica annuale.

Il consumo annuo di acqua per la produzione di energia nell'UE nel 2011 è stato, in miliardi di m3 , per il gas 0,53, il carbone 1,54 e il nucleare 2,44.

Ogni cittadino dell'UE consuma in media 4.815 litri di acqua al giorno ; il 44% viene utilizzato nella produzione di energia , principalmente per raffreddare centrali termiche o centrali nucleari.

Tale uso ambientale dell'acqua è indispensabile per mantenere sufficiente il flusso dei corsi d'acqua degli habitat acquatici e rivieraschi, per mantenere umide certe zone ecc.

Ad esempio, in California, dove i problemi relativi all'uso dell'acqua sono talvolta gravi a causa della siccità, circa il 48% dell'uso d'acqua è dedicato a fini ambientali (più che per l'agricoltura).

Criticità

Critiche sulla stima dell'impronta idrica e dell'acqua virtuale

Insufficiente considerazione delle conseguenze delle proposte politiche di risparmio idrico per le imprese agricole

Secondo Dennis Wichelns del "International Water Management Institute":

"Sebbene uno degli obiettivi dell'analisi dell'acqua virtuale sia descrivere le opportunità per migliorare la sicurezza idrica, non si fa quasi menzione dei potenziali impatti delle prescrizioni derivanti da tale analisi sulle imprese agricole nei paesi industrializzati o nei paesi in via di sviluppo. È essenziale considerare con maggiore attenzione i difetti intrinseci nelle prospettive dell'acqua virtuale e dell'impronta idrica, in particolare quando si cercano orientamenti in merito alle decisioni politiche".

Quando si interpreta l'impronta idrica dovrebbe essere presa in considerazione la scarsità idrica regionale

L'applicazione e l'interpretazione del criterio di impronta idrica può talvolta essere utilizzata per promuovere attività di marketing che portano a critiche su determinati prodotti.

Ad esempio, i 140 litri necessari alla produzione di una tazza di caffè possono anche risultare innocui alle risorse idriche, a patto che la sua coltivazione avvenga principalmente in zone umide. Viceversa, sarebbero dannosi nelle regioni più aride.

È per questo che dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori come l'idrologia, il clima, la geologia, la topografia, la popolazione e la demografia. Tuttavia, i calcoli sull'impronta idrica offrono sempre un risultato negativo di tali impatti.

Peraltro, il confronto tra impronta idrica di un sistema e l'impatto generale, cioè di fattori ed indicatori empirici e di prestazioni reali, è fondamentalmente errato.

L'uso del termine "impronta" può confondere le persone che hanno familiarità con la nozione di "impronta di carbonio", perché il concetto di impronta idrica include le somme di quantità d'acqua senza poter necessariamente valutare i relativi impatti.