Il gatto , come la maggior parte degli esseri viventi, ha bisogno dell'acqua per la sua sopravvivenza . Il piccolo felino, addomesticato tra i 7.000 e i 9.000 anni fa, ha le sue origini nel gatto selvatico del deserto e ha mantenuto nel tempo alcune caratteristiche dei suoi antenati. Le abitudini alimentari, l'ambiente e le condizioni di vita sono cambiate, ma mantiene fabbisogni e comportamenti tipici della sua specie. Il gatto, infatti, ha una buona capacità di contrastare la sensazione della mancanza di acqua nell'organismo, andando ad agire su una diminuzione dello stimolo della sete e sul risparmio dell'acqua già presente, calibrando il lavoro degli organi che la metabolizzano e la espellono. Per questo motivo una attenzione in più da parte del proprietario è d'aiuto alla prevenzione di uno stato di malessere.

L'idratazione è fondamentale in particolare per l'apparato urinario del gatto e può agire come prevenzione delle patologie renali ed urinarie per cui questa specie è particolarmente soggetta. Anche se esistono studi contrastanti, la formazione di cristalli nelle basse vie urinarie e la loro aggregazione in uroliti si pensa possano essere predisposte da una alterata idratazione e conseguente formazione di urina , andando ad incidere, insieme al pH e quantità di minerali presenti, sulla concentrazione dell'urina stessa. Inoltre, l'apporto di acqua risulta importante in caso di cistiti e patologie renali, sia in forma acuta che in forma cronica e nei soggetti più anziani.

E' proprio in questo periodo dell'anno che il gatto regolerà maggiormente la sua dispersione di acqua per riuscire ad apportare una corretta irrorazione degli organi interni e mantenere costante la pressione sanguigna necessaria per il mantenimento della loro buona funzionalità. Cervello , fegato , tratto digestivo, muscoli e cute possono svolgere al meglio il loro compito solo se la circolazione rimane adeguata con l'arrivo costante di ossigeno, nutrienti e acqua.

Se l'età dell'animale ha una sua influenza sulla quantità di acqua di cui ha bisogno, anche lo stile di vita da "gatto di casa" o gatto che vive anche all'aperto libero di uscire ha un suo peso; le attività che andrà a fare durante la giornata saranno diverse e richiederanno più o meno energia e di conseguenza varierà la quantità di acqua di cui avrà bisogno. Ricordiamo però che il gatto non ha la stessa modalità di dissipazione di calore dell'essere umano per la sua termoregolazione , ma anche se non suda utilizza la respirazione come metodo per riuscire a mantenere un'adeguata temperatura anche nelle stagioni più calde.

L'organismo del gatto è costituito da acqua per una percentuale dal 60% al 70%, variabile nel corso delle fasi della vita dell'animale. Si è calcolato che l'apporto idrico giornaliero totale per il mantenimento ottimale di tutte le funzioni dell'organismo, dovrebbe arrivare a 50 mL/kg, corrispondenti a 200 - 250 mL per un gatto di medie dimensioni.

Il ruolo dell'alimentazione

La prima fonte di apporto di acqua per il felino è costituita dall'alimentazione. Andando a ricordare la sua origine, per il gatto abitante del deserto e, in alcuni casi, per i gatti che oggi vivono in libertà il pasto è formato principalmente da prede fresche, piccoli mammiferi ed uccelli, che oltre ad apportare i numerosi e vari nutrienti sono fonte di acqua andando a colmare il 70% del fabbisogno giornaliero idrico. La restante parte viene quindi facilmente completata dall'acqua metabolizzata e quindi la ricerca di fonti libere da cui bere non viene più considerata fondamentale.

Nel corso degli anni però il gatto addomesticato ha cambiato radicalmente il suo stile di vita e si ritrova a stare per la maggior parte del tempo in una casa, se non esclusivamente. Il felino più libero di spostarsi può quindi avere una alimentazione controllata dal proprietario e aggiungere i frutti della sua caccia, mentre per il gatto che vive in casa questo risulta impossibile. Per questo motivo il tipo di alimentazione che viene proposta influisce maggiormente sull'apporto di acqua e spesso deve cercare di sopperire alle preferenze e al comportamento del micio.



I petfood vengono generalmente suddivisi tra alimenti secchi e umidi e la caratteristica che li differenzia è proprio la quantità di acqua presente, valutata in termini di umidità. I cibi umidi hanno normalmente un contenuto di umidità dell'80% circa e possono ipoteticamente soddisfare da soli il fabbisogno dell'organismo; al contrario i cibi secchi non hanno un contenuto di umidità > a 14% e necessitano quindi di un'assunzione aggiuntiva di acqua da parte del gatto per soddisfare il suo fabbisogno.