Il te fa bene o male per il mal di testa?

Questa bevanda, infatti, aiuta ad alleviare i sintomi del raffreddore e a ridurre l' ansia . In parte sarebbe anche efficace contro il mal di testa , anche se a causa di diversi fattori in questo caso non si tratta di un beneficio sempre valido e adatto per tutti.

Il tè è una delle bevande più consumate al mondo, seconda solo all'acqua. A incidere sulla sua popolarità sono diversi fattori e oltre al sapore gradevole e alle numerose varianti in grado di incontrare i gusti di tanti, c'è anche il fatto che molte persone decidano di consumarlo quando non si sentono molto bene.

Perché a volte scatena il mal di testa

Sono molti i componenti del tè che, a seconda della sensibilità di ciascuna persona, potrebbero scatenare il mal di testa.

Molti tè come matcha, nero, oolong , Earl Grey e altri contengono infatti caffeina che, se assunta in grande quantità, può provocare questo disturbo, sia in modo diretto che come conseguenza dell'astinenza se si smette di consumarla bruscamente.

Inoltre, bere molta caffeina può peggiorare la qualità del sonno, altro fattore potenzialmente scatenante del mal di testa.

Per questo motivo, se si beve il tè nella speranza di alleviare il mal di testa meglio sceglierlo senza caffeina, oppure sostituirlo con una tisana a base di erbe che abbiano tra le loro proprietà proprio quella di alleviare il dolore cervicale.

Anche i componenti di altri tipi di tè possono provocare mal di testa. I tannini, ad esempio, sono sostanze chimiche naturali presenti nella corteccia degli alberi, nei frutti, nei semi e in alcune foglie di tè, che conferiscono un gusto astringente, amaro o secco, spesso caratteristico anche del vino rosso.

Anche se sono necessari ulteriori studi in merito, sembra riscontrato che in alcune persone i tannini possano causare mal di testa, a causa del loro rilascio di serotonina. Inoltre, in alcuni casi questi elementi interferirebbero con l'assorbimento del ferro determinandone una carenza, anch'essa una condizione che potrebbe propiziare l'insorgenza del mal di testa.

Infine, nelle persone intolleranti anche l'istamina, presente in alcuni tè, in particolare quelli fermentati come il tè nero, può portare a sintomi come mal di testa, orticaria o congestione nasale.