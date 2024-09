Il fridgescaping è sicuro per la conservazione degli alimenti in frigo?

Tuttavia, non si tratterebbe di una pratica particolarmente saggia da mettere in atto perché ostacolerebbe la corretta conservazione dei cibi e potrebbe contaminarli con dei batteri .

Che i cibi, per questione principalmente di conservazione e sicurezza alimentare , non debbano essere riposti a caso nel frigorifero ma che ogni ripiano sia idoneo a specifiche tipologie è ormai noto da tempo, ma questa tendenza si è spinta oltre, visto che l'idea di fondo è di rendere l'ambiente interno di questo elettrodomestico bello alla vista.

È sicuro?

Organizzare e decorare l'interno del proprio frigorifero seguendo i principi del fridgescaping può essere divertente ma è bene sapere che potrebbe non essere molto sicuro.

Se si decide di migliorare l'estetica generale dell'ambiente cercando di sistemare meglio quello che vi si ripone o usando contenitori belli da vedere ma pensati per questo scopo i rischi non sussistono, ma è bene prestare attenzione agli elementi decorativi. Se non pensati per essere riposti in frigorifero o messi a contatto con gli alimenti, infatti, potrebbero scatenare reazioni indesiderate.

Se non puliti correttamente poi, il rischio è di introdurre nel frigorifero batteri o muffe che possono contaminare il cibo.

Intasare gli spazi con oggetti inutili poi, può portare a nascondere alla vista gli alimenti, facendoli deperire senza essere consumati.

Se si vuole rendere più gradevole il proprio frigorifero, quindi, il consiglio è quello di limitarsi a una disposizione ordinata delle cose sui ripiani e alla pulizia.