Il caffè può avere effetti positivi sulla massa muscolare?

Il caffè può far bene alla massa muscolare? Il caffè è una delle bevande più diffuse al mondo e a fronte di alcune controindicazioni dovute alla presenza di caffeina, porta all'organismo numerosi benefici. Tra questi se ne sarebbe aggiunto recentemente uno ancora non noto. Secondo un nuovo studio, infatti, bere caffè farebbe anche bene alla massa muscolare.

Cosa dice lo studio? Un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Nutrion avrebbe scoperto l'esistenza di un collegamento tra l'abitudine di bere caffè quotidianamente e l'aumento della massa muscolare nelle persone. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno preso in esame circa 8300 americani adulti, misurandone la massa muscolare e la densità ossea. Da questa valutazione è emerso che le persone che bevevano regolarmente caffè avevano avuto un aumento della massa muscolare compreso tra l'11 e il 13%, rispetto a chi non era solito consumare questa bevanda.

Perché il caffè aumenterebbe la massa muscolare? Anche se al termine dello studio i ricercatori hanno consigliato a coloro che non erano soliti bere caffè di cambiare abitudini e inserirlo nelle loro giornate, è bene specificare che sono stati in grado di rilevare il collegamento tra caffè e aumento della massa muscolare ma non da cosa questo sia determinato. L'ipotesi avanzata, ma ancora da dimostrare, è che il miglioramento sia dovuto alle proprietà anti infiammatorie e antiossidanti della caffeina, già note da tempo. Anche se il caffè sembra supportare egregiamente l'aumento muscolare, è bene ricordare che per ottenere davvero risultati rilevanti in tal senso è necessario portare avanti uno stile di vita sano, che comprenda una dieta equilibrata e ricca di proteine e un'attività fisica costante che alleni la resistenza.