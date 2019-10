Idrossi-Metil-Furfurale (HMF): Cos’è, Dove si Trova e Tossicità

Con il progresso tecnologico, la presenza di alte concentrazioni di HMF è divenuta talmente obsoleta da risultare un indicatore di mal funzionamento o altro errore in uno o più punti del processo. In definitiva la sua concentrazione, assieme a quella del furanone, rappresenta un parametro essenziale nella valutazione della salubrità alimentare e della qualità sensoriale / alterazione chimica dei cibi cotti ( sapore e aroma).

Oggi l'idrossi-metil-furfurale è classificato come "agente per il miglioramento degli alimenti " e viene utilizzato principalmente nell'industria alimentare sotto forma di additivo o come biomarcatore e agente aromatizzante . Viene anche sintetizzato industrialmente, su modesta scala, come materia prima neutra per la produzione di carburanti – previa conversione in 2,5-dimetilfurano (DMF) – e altri prodotti chimici utili nell'industria di sintesi – previa conversione in acido 2,5-furandicarbossilicocome per la produzione di poliesteri.

Oltre alla cottura , sono trattamenti termici responsabili dell'aumento di HMF anche il processo di sterilizzazione per la lunga conservazione e quello di disidratazione per la concentrazione. Dettaglio non trascurabile, costituisce un indicatore di fermentazione batterica molto importante.

L'idrossi-metil-furfurale è anche un buon indicatore del tempo-temperatura di conservazione del vino , specialmente in quelli dolci perchè edulcorati o addizionati con concentrato / sciroppo di uva , o a base di mosto cotto, come Porto, Madera ecc.

L'HMF è considerato un indicatore di freschezza del miele, poiché i suoi valori aumentano sia in seguito a eventuale contaminazione batterica, sia dopo un trattamento termico mal fatto o non pertinente ( frode alimentare ), ma soprattutto durante la conservazione post-pastorizzazione.

A seconda della tecnologia di produzione e dello stoccaggio, i livelli di HMF negli alimenti variano considerevolmente. Per valutare il contributo di un alimento all'assunzione totale di idrossi-metil-furfurale, è necessario considerare il suo modello di consumo medio. Il caffè è l'alimento che maggior rilevanza in termini di HMF totale consumato.

Nota : questo è un problema per gli apicoltori americani, perché usano l'HFC come fonte di zucchero quando non il nettare per nutrire le api risulta insufficiente, esacerbando la tossicità dell'HMF nei confronti degli insetti. L'aggiunta di basi come, ad esempio, il carbonato di sodio o potassio , è in grado di rallentare la formazione di HMF.

L'HMF è capace di legarsi all' emoglobina falciforme intracellulare (HbS). Studi preliminari in vivo sui topi falciformi transgenici hanno mostrato che la somministrazione di 5HMF per via orale inibisce la formazione di cellule falciformi nel sangue . Con il codice di sviluppo Aes-103, l'HMF è stato preso in considerazione per il trattamento dell' anemia falciforme .

Tossicità

Tossicità, misurazione, DL50 e limiti consentiti di idrossi-metil-furfurale

L'HMF è un composto abbastanza controverso. Inizialmente fu oggetto di importanti studi in quanto considerato potenzialmente cancerogeno per l'uomo. Tuttavia, finora la sua geno-tossicità in vivo (animali) risulta negativa e non esiste alcuna rilevanza in merito a ipotetici effetti cancerogeni e genotossici per l'uomo.

Il potenziale residuo tossico è stato valutato come "piuttosto basso" e livelli di assunzione nell'intervallo di 80-100 mg di idrossi-metil-furfurale per kg al giorno non hanno prodotto effetti avversi. I margini di sicurezza sono considerati generalmente sufficienti. Tuttavia, un consumo particolarmente elevato di caramello (anche tramite bevande tipo cola o dolciumi) e di caffè potrebbe, a lungo termine, potrebbe rappresentare un pericolo concreto per la salute umana.

Secondo la legislazione alimentare vigente, le concentrazioni di idrossi-metil-furfurale possono essere valutate attraverso analisi con cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) o in alternativa analisi spettrofotometrica del colore rosso di una soluzione contenente, HMF + p-toluidina + acido barbiturico.

La dose letale (DL50) di idrossi-metil-furfurale per il ratto è stata stimata a 2500 mg / kg di peso corporeo.

In Italia, la dose massima legalmente consentita nel miele e nei composti con caramello – ad esempio in bevande alla cola – è di 40 mg / Kg (40 ppm); solo per i mieli di origine tropicale è permessa una dose di circa 80 mg / Kg.