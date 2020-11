Le vitamine e i minerali sono definiti "micronutrienti" perché sono presenti in quantità minime nei cibi e ne bastano micro-dosi per esercitare le loro funzioni benefiche sull'organismo.

Per tale motivo, è fondamentale assimilarne, ogni giorno, quantitativi adeguati con la dieta: conoscere questi " principi attivi " permette di privilegiare i cibi che ne sono ricchi e, in caso di carenze, di ricorrere agli integratori alimentari a supporto del sistema immunitario .

Tra gli elementi più rilevanti per la fisiologia del sistema immunitario spiccano le vitamine C e D, il selenio , il ferro e lo zinco . Spesso in modo sinergico, questi contribuiscono a mantenere le fisiologiche attività delle cellule immunitarie, il cui ruolo chiave è quello di controllo e difesa del nostro organismo.

Vitamina C

La vitamina C vanta molte proprietà e svolge numerose funzioni, rendendosi indispensabile per il benessere globale del nostro organismo.

La funzione per la quale è più conosciuta è quella antiossidante: la vitamina C contrasta infatti l'azione dei radicali liberi, molecole nocive che possono indebolire l'organismo, proteggendolo dallo stress ossidativo.

La vitamina C partecipa, inoltre, alla sintesi del collagene a livello cutaneo e cartilagineo, agevola l'assorbimento del ferro, contrasta l'invecchiamento delle cellule e risulta energizzante nei momenti di stanchezza fisica e mentale. La vitamina C si rivela preziosa anche per mantenere la normale funzionalità dei vasi sanguigni, accelera la guarigione delle ferite, mantiene sana la pelle e migliora la reazione dell'organismo nei periodi di forte stress.

Sistema immunitario: a cosa serve la Vitamina C

La vitamina C agisce a sostegno di varie funzioni delle difese immunitarie:

Modula la risposta immunitaria : alla vitamina C è riconosciuta un'azione immunomodulante in quanto attiva e sostiene una risposta adeguata nei confronti dei patogeni, ma, allo stesso tempo, evita danni eccessivi all'organismo correlati alla reazione immunitaria. Numerosi studi hanno evidenziato che la vitamina C è in grado di ridurre il rischio e di migliorare il decorso delle infezioni respiratorie e sistemiche, agendo sia in termini preventivi, che di velocità di guarigione.

: alla vitamina C è riconosciuta un'azione immunomodulante in quanto attiva e sostiene una risposta adeguata nei confronti dei patogeni, ma, allo stesso tempo, evita danni eccessivi all'organismo correlati alla reazione immunitaria. Numerosi studi hanno evidenziato che la vitamina C è in grado di ridurre il rischio e di migliorare il decorso delle infezioni respiratorie e sistemiche, agendo sia in termini preventivi, che di velocità di guarigione. Favorisce l'uccisione microbica : la vitamina C stimola la migrazione dei neutrofili nel sito di infezione e migliora le capacità di fagocitosi e di tossicità delle cellule immuni nei confronti dei patogeni.

: la vitamina C stimola la migrazione dei neutrofili nel sito di infezione e migliora le capacità di fagocitosi e di tossicità delle cellule immuni nei confronti dei patogeni. Riduce il rischio di raffreddore: garantire un adeguato apporto di vitamina C attraverso la dieta o l'integrazione, soprattutto negli anziani o in chi è esposto a fattori di rischio, è necessario per una corretta funzione immunitaria e resistenza alle infezioni. Alcuni studi sugli effetti della vitamina C hanno dimostrato che il raffreddore può durare meno giorni e i sintomi possono essere meno gravi nelle persone che consumano regolarmente adeguati livelli di vitamina C. Anche negli atleti esposti a breve periodi di intensa attività fisica - condizione che causa immunodeficienza e maggior rischio di ammalarsi - la vitamina C risulta utile nella prevenzione del contagio.

Dove si trova

Le principali fonti di vitamina C sono frutta e verdura fresca. Ne sono ricchi soprattutto gli agrumi (come arance, pompelmi), fragole, ribes e kiwi. Per quanto riguarda gli ortaggi, la vitamina C è presente in quantità significative in peperoni, pomodori, broccoli, cavoli, cavoletti di Bruxelles, lattuga, spinaci, rucola, radicchio e patate.

Quanta ne serve

Secondo le indicazioni contenute nei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrizione ed energia per la popolazione italiana (LARN) della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), l'assunzione raccomandata di vitamina C si attesta sugli 80 mg per le donne e 90 mg per gli uomini. Per quanto riguarda l'attività immunomodulante e la prevenzione nei confronti delle infezioni, la dose consigliata di vitamina C è di almeno 500 mg al giorno.