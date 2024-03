I pop corn sono salutari?

I pop corn sono snack estremamente gustosi, scelti da molte persone soprattutto in alcune occasioni, come al cinema o davanti alla tv casalinga.

Tecnicamente si tratta di chicchi di mais che si gonfiano o scoppiano quando riscaldati. Essendo cereali interi hanno poche calorie e sono una buona fonte di fibre e, proprio per questo, nella loro forma basica non sono affatto da demonizzare, anzi, possono dirsi piuttosto salutari.

Non tutte le versioni che esistono in commercio però rappresentano un'ottima scelta, perché spesso sono addizionati con zuccheri e grassi saturi, non certo ottimali per l'organismo.

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.